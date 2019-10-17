2019-10-17T16:33:16+03:00
Экономика
КП Беларусь

Три миллиона белорусов владеют недвижимостью, а налоги на нее платит только половина

Налог на землю по стране в среднем 18 рублей, в Минске платят аж в шесть раз больше
Таисия ЧЕРНУХО
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Чем дороже недвижимость и земля под ней, тем больше сумма налогов.Чем дороже недвижимость и земля под ней, тем больше сумма налогов.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Сейчас в стране на учете стоит почти 3 миллиона человек, которые владеют либо пользуются объектами недвижимости. Из них чуть меньше половины граждан имеют право на льготы, поэтому налоги им не начисляются, - рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько. - Основная категория граждан, имеющих право на льготу, - это пенсионеры по возрасту, отдельная категория - это инвалиды I или II группы, несовершеннолетние дети, граждане, признанные недееспособными, многодетные семьи.

Но есть одна особенность: за жилой дом эти налоги не начислят, только если вместе со льготником не прописаны трудоспособные граждане. Например, если с пенсионером прописаны его трудоспособные дети - придется платить налоги. А вот за дачу налог на недвижимость платить не нужно, даже если с пенсионером живут дети, - она считается нежилым помещением.

Всего же сумма исчисленных платежей по этим налогам в 2019 году составила 133 миллиона рублей. Но за вычетом льготников уплатить нужно 58 миллионов. Отметим, что размер налога отличается по городам: например, земельный налог в Минске в 6 раз больше среднего по стране.

- Налог на недвижимость в среднем по республике составил 40 рублей на одного плательщика, в Минске - 65 рублей. Размеры земельного налога в среднем по республике - 18 рублей, в Минске - 116 рублей. Как видите, разница значительная. Но земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земли, в Минске она высокая, а в удаленных регионах оценочная стоимость земли небольшая, - объясняет Михаил Рассолько.

Чем дороже недвижимость и земля под ней (допустим, у вас огромный особняк в центре Минска), тем больше сумма налогов. Например, некоторые жители столицы зараз платят десятикратный размер среднего налога на недвижимость по Минску.

- В Минске земельный налог может быть и 200 рублей. Бывало, что платили и 600 рублей налога на недвижимость. Это зависит от площади и местонахождения земельного участка. В Минске достаточно много частного сектора, который находится практически в центре города, - рассказали в МНС.

Налоги на землю и недвижимость граждане обязаны заплатить до 15 ноября, по статистике, половина плательщиков делают это заранее, до 1 октября. Налоговая о вас не забудет и напомнит о необходимости уплаты и сроках по почте, сообщением в личный кабинет на портале МНС, либо вручит лично. Большинство извещений - 1,5 млн - отправляют по старинке, почтальоном. Но с каждым годом все больше людей просят делать это в электронном виде.

Если вы должны платить налог, но извещение по какой-то причине не пришло, это не значит, что вы освобождаетесь от уплаты налога, отмечают в ведомстве. Заплатите позже, но уже с пеней, как и в случае, если извещение было, но вы забыли оплатить.

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