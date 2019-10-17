Мошенники «развели» 69-летнюю гомельчанку на криптовалюты и обокрали на 36 тысяч рублей

Криптовалюта на слуху, но мало кто разбирается, что это. И пока белорусы только постигают азы цифровой экономики, мошенники не дремлют. Обводят вокруг пальца особо доверчивых граждан. Чаще всего обещают большие и быстрые деньги при минимальных вложениях. Появились даже криптовалютные пирамиды, на которые некоторые уже клюнули. Например, 69-летняя жительница Гомеля.

Как именно на нее вышли мошенники, неизвестно, но в Следственном комитете рассказали: женщину окрутили так, что она была уверена, будто принимает участие в криптовалютной биржевой торговле.

По инструкции, которая приходила ей на мобильный телефон якобы от менеджера ресурса, на счет электронного кошелька популярной платежной системы женщина перевела со своего банковского счета более 17 тыс. российских рублей ($240. - Ред.). После чего на виртуальном счету на интернет-ресурсе отобразилась зачисленная сумма. Через какое-то время женщине сообщили, что в результате успешной биржевой торговли, которую провел «менеджер», сумма на счету гомельчанки увеличилась. Женщине эта информация явно понравилась. И уже спустя какое-то время на указанный все тем же «менеджером» счет она перевела больше 10 тыс. белорусских рублей. И снова увидела отображенную в виртуальном кабинете сумму - $5000, которая - о чудо! - уже через несколько месяцев увеличилась больше чем в два раза.

Счастью женщины не было предела. Разумеется, она решила забрать свою прибыль. Но когда попыталась вывести деньги с интернет-ресурса на свою банковскую карту, другой «сотрудник» интернет-ресурса сообщил ей, что нужно сначала оплатить разницу в курсах криптовалют и некоторые комиссии. Женщина все послушно сделала.

В результате перевела на указанные счета более 36 тыc. белорусских рублей. Вот только на банковскую карточку деньги ей так и не пришли. Когда она поняла, что оказалась в ловушке мошенников, обратилась в милицию.

По факту обращения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси. Сейчас Гомельский городской отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства мошенничества в сфере биржевой торговли на виртуальной площадке. Тем временем сотрудники СК призывают белорусов: не верьте обещаниям быстрого и легкого заработка! И тем более не вкладывайте деньги в торговлю на сомнительных виртуальных площадках.

КОМПЕТЕНТНО

«Пока белорусы пытаются понять, что такое биткоин, мошенники научились строить криптовалютные пирамиды»

- Биржи криптовалют, операторы обмена криптовалют, майнинг, смарт-контракт, блокчейн, токены в Беларуси узаконены Декретом №8 «О развитии цифровой экономики», имеют комплексную законодательную поддержку и правовое регулирование, - комментирует блокчейн-аналитик Юрий Садовый. - Тем не менее, пользуясь слабыми знаниями граждан в этой сфере, мошенники научились не только строить криптовалютные пирамиды, вроде МММ, но проворачивают и другие махинации. При этом защитить свои права в случае обмана довольно сложно. Эффективной правоприменительной практики по таким делам мало даже на Западе. Быстро проверить надежность подобных виртуальных компаний самостоятельно тоже сложно. На сайтах проектов в контактных данных в лучшем случае будут указаны профили их создателей. То есть им ничто не помешает спокойно исчезнуть, прихватив ваши деньги.

- Может, расскажете о самых популярных криптовалютных ловушках и научите их распознавать?

- Вас сразу должно насторожить, если предлагают вложить деньги и приумножить капитал без особых усилий. К примеру, за счет раскрутки прогрессивных проектов. Легких денег нет даже на криптовалютных рынках.

Многим предлагают положить биткойны на депозит с высокой доходностью. Если предлагают 2 - 3% в день, явно что-то нечисто. Скорее всего, это финансовая пирамида.

Иногда мошенники создают фейковые сайты известных криптовалютных бирж или обменных сервисов биткоинов. Фокус в том, что они меняют одну букву в URL, создают поддельные клоны интернет-ресурсов. А потом крадут регистрационную информацию или обманным путем заставляют пользователей перевести деньги на их счет.

Некоторые вообще не заморачиваются и просто обзванивают доверчивых граждан, предлагая вложить деньги в перспективные криптовалюты. Были случаи, когда продавали даже монеты с изображением символа биткоина (биткоин - самая популярная криптовалюта, 1 биткоин - 8 тыс. долларов. - Ред.), выдавая их за физические «эквиваленты». Если с вами случилась похожая история, сразу же звоните в милицию.