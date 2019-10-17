МВД о резонансном деле педофила из Новополоцка: «Сидели над фото с лупой, чтобы найти зацепки»

Максимально жесткий приговор вынесли 16 октября в суде Ушачского района Витебской области. Мужчину из Минска, который насиловал детей, и двух сестер из Новополоцка, которые предоставляли своих дочек двух и четырех лет для секса, суд признал виновными и назначил наказание - по 20 лет лишения свободы каждому из фигурантов. У них есть 10 дней на то, чтобы обжаловать приговор.

Напомним, в июне 2018 года в руки сотрудников МВД попали фотографии и видео со сценами насилия над двумя маленькими девочками. В кадре оказался и мужчина. В видео засветилась белорусская купюра, пакет из магазина детских товаров, красная «девятка» с наклейкой о пройденном техосмотре и местными номерами. По этим деталям милиция нашла человека, который, как выяснилось, 20 лет совершал насилие над детьми.

За деньги и еду предоставляли детей для съемок в порно

Коллекционированием и распространением детской порнографии он увлекся еще в 90-х, будучи минским студентом. Парень торговал роликами, записанными на кассеты, и распространял через интернет. Позже и сам стал снимать такие ролики, участвовать в них. Поначалу в качестве жертв он выбирал детей своих друзей и знакомых.

Позже вместе со знакомым он отправился в Камбоджу, где вместе они насиловали детей и снимали это на видео. Американец за это получил серьезный срок - 30 лет тюрьмы, белоруса же никак не наказали.

В 2011 году он переехал в Украину, там его приговорили к лишению свободы за распространение порнографии. После освобождения он вернулся в Беларусь, завел контакты с педофилами из других стран. Он создал десяток фейковых аккаунтов в соцсетях, чтобы переписываться со школьницами, предлагал вступить в интимные отношения за деньги.

В 2015 году мужчина познакомился с двумя сестрами из Новополоцка - у них росли дочери, которым на тот момент было 2 и 4 года. С одной из матерей мужчина стал жить.

Через год обвиняемый предложил женщинам предоставлять своих детей для изготовления порнографии. С матерями девочек он за это расплачивался деньгами и продуктами.

Мужчина регулярно насиловал детей, снимал это на видео и продавал ролики за 30 долларов. Кроме того, мужчина устраивал секс-туры для педофилов-иностранцев. За надругательство над ребенком он просил от 2 до 3 тыс. евро и даже помогал гостям изготавливать порно во время таких визитов. Следователи выяснили, что в июне 2016 года обвиняемый предоставил девочек для секса жителю одного из ближневосточных государств, приехавшему в Беларусь.

Порновидео он размещал на порносайтах. За это с мужчиной рассчитывались криптовалютой. Интерпол помог установить, что такие видео покупали пользователи из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока.

Установлен 31 факт противоправной деятельности минчанина. Его обвиняли по семи статьям УК: изнасилование, совершение иных действий сексуального характера, развратные действия в отношении детей, торговля людьми, незаконные без цели сбыта, приобретение, перевозка и хранение наркотиков, изготовление и распространение детской порнографии.

Матерей девочек обвиняли в торговле людьми, в пособничестве в изнасиловании, совершении иных действий сексуального характера и изготовлении порнографических материалов, содержащих изображение несовершеннолетних.

Мужчину-иностранца, который приезжал в нашу страну и насиловал девочек, задержали. МВД ждет его в Беларуси.

ОФИЦИАЛЬНО

«Это была очень кропотливая работа, занимались день и ночь»

- Это первый такой случай за весь период существования суверенной Беларуси. Если представить самые крутые американские фильмы про расследования, то, не принижая их достоинств и профессионализма, могу сказать, что мы сработали отлично, - говорит Дмитрий Цаюн, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД. - У нас было только две фотографии и видеозапись, в которой о Беларуси вообще ничего не говорилось. Мне позвонили российские коллеги, рассказали, что к ним попали эти снимки, но к России они не относятся. Спросили - интересно или нет? Я сразу согласился. Мы сидели буквально с лупой, останавливали посекундно ролик, рассматривали каждый кадр, чтобы найти зацепки. Это была очень кропотливая работа, занимались день и ночь. К этой ситуации мы отнеслись крайне серьезно. По фрагментальным моментам снимков и видео мы через три недели определили машину и территорию, где все происходило. Оказалось, что машина была продана. Через трех владельцев нашли человека, который был на фотографии. Задержали, он начал писать явку с повинной. Мы были в шоке от того, что тот рассказывал.

- Что вас удивило?

- Сильно поразило несколько моментов. Возраст детей, с которыми совершался открытый половой контакт (девочкам было 2 и 4 года) со стороны взрослого мужчины. Второе - из корыстных побуждений приглашал сюда своих подельников, для того чтобы они насиловали детей. И третье - мамы, которые беспринципно, за деньги и другие блага, отдавали своих девочек, уходили и закрывали глаза на то, что с ними происходит. А их дочерей, грубо говоря, сдавали в аренду насильникам.

- Как помогают детям в таких ситуациях, оказывают ли им помощь психологи?

- Обязательно, причем на постоянной основе. Это ужасная травма, и ребенку с ней жить. Чем взрослее ребенок, тем сложнее его вернуть в социум. К тому же в зарубежных исследованиях сказано, что порядка 70% тех, кто совершает такие преступления, сами в детстве подвергались насилию. Поэтому одна из основных задач - оказать психологическую помощь, реабилитационную, чтобы эта история в памяти у детей не отложилась. Я уверен, с ними все будет хорошо.

- Слышали ли вы слова раскаяния от обвиняемого?

- Раскаяния не было, он рассказывал все, как было, писал явки с повинной. Мы все доказали. Просто с улицы людей не задерживаем. Чем больше мы найдем таких негодяев, тем здоровее будет наше общество и поколение в последующем. Я горд нашей работой - днем и ночью сидели, ломали голову и все-таки нашли зацепки. Я считаю, что это достаточно серьезная победа.

- Что вы можете сказать о приговоре?

- Таких приговоров раньше никогда не было. Отмерили максимально. Если сложить возможные сроки по каждой из статей, которые предъявляли обвиняемым, мужчине можно было бы 90 лет дать - я посчитал. Одной из мам можно было дать 79 лет, а второй - 66.

Но у нас система такая, что путем частичного поглощения тяжких и особо тяжких составов и путем частичного сложения наказаний может быть максимум 20 лет по предъявленному обвинению.