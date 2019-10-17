Месси в шестой раз получил «Золотую бутсу»

В «Барселоне» меняется все, кроме одного: Лионель Месси выигрывает титулы с командой и собирает личные трофеи. На этой неделе он получил «Золотую бутсу» - приз лучшему бомбардиру сезона во всех европейских лигах. В прошлом сезоне Лео с 36 голами опередил Килиана Мбаппе (33 мяча). Феноменальный аргентинец выиграл эту награду в третий раз подряд - ранее в истории такого не случалось.

Всего у Месси шесть «Золотых бутс» - тоже рекорд всех времен. У Криштиану Роналду четыре такие награды, еще у девяти игроков по две (например, у Суареса, Анри, Эйсебио, Мюллера).

На вручение награды Месси пришел с сыновьями. И был по обыкновению скромен: «Без моих партнеров по команде я бы не забил ни одного гола. Эта награда для всех, это признание для всей команды». В сентябре, получая премию FIFA The Best, он говорил так: «Взять еще один приз было бы приятно, особенно для детей, но мой приоритет - командные трофеи».

Интересно, что «Золотую бутсу» Месси получил в день 15-летия дебюта за «Барселону». В составе каталонского клуба аргентинец принял участие в 692 матчах во всех турнирах, в которых забил 604 мяча, а также отдал 244 результативные передачи. Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч», 10 раз становился чемпионом Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.

«Золотая бутса» вручается с 1968 года. При определении победителя учитывается чемпионат, в котором выступает бомбардир. Например, у чемпионата Эстонии коэффициент 1, если там футболист забьет 15 мячей, у него будет 15 очков. У чемпионатов Беларуси, Украины, России коэффициент 1,5, у топ-чемпионатов - 2.

Кстати, в текущем сезоне 20-летний белорус Илья Шкурин из «Энергетик-БГУ» с 14 голами (21 очко) идет на третьем месте в числе номинантов на награду, на втором - Роберт Левандовски из «Баварии» (11 голов, 22 очка), на первом - Эрик Сорга из таллиннской «Флоры» (27 голов, 27 очков). Правда, чемпионат Беларуси завершится в ноябре, а большинство европейских - в мае. Чтобы Шкурину рассчитывать за «Золотую бутсу», надо в оставшихся шести матчах забить 32 мяча.