2019-10-17T17:04:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: Если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия

Президент подчеркнул, что Беларусь в Европе особо никто не ждет
Алексей БЕЛОУСОВ
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Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Фото: БелТААлександр Лукашенко во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Фото: БелТА
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Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным объяснил, почему руководителей российских регионов принимают на высшем уровне:

- В Москве некоторых (а может быть, многих) настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов страны. Здесь нет никакой конспирологии. Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше чем страна, для Беларуси - тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить.

«Не надо на нас смотреть как на врагов»

Товарооборот с Новгородом не образцовый - 100 млн долларов, поэтому предложений о его наращивании прозвучало немало. Беларусь готова предложить продукцию сельского хозяйства, машиностроения, строительные услуги, сообщает БелТА. Губернатор Андрей Никитин отметил, что более 50% сельхозтехники в области белорусского производства и этот процент увеличивается.

Президент еще раз подчеркнул значимость белорусско-российских отношений.

- Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет. Нас особо там (в Западной Европе. - Ред.) не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика. (...) На рынок нас туда никто не пускал и не пустит. Я все время их за это критикую. Хоть у нас продукция (они это признают) гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Какая тогда основа сотрудничества с Европейским союзом?

«Я открыто поддерживал Трампа»

Александр Лукашенко прокомментировал сообщения некоторых СМИ о якобы задержании в Минске гражданки России Анны Богачевой, попавшей под санкции США с обвинением в том, что она причастна к вмешательству в американские выборы. Генпрокуратура Беларуси сообщила 16 октября, что меры процессуального принуждения (т. е. задержание. - Ред.) к гражданке Богачевой не применялись, она оставалась на свободе.

- Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях, - сказал Александр Лукашенко. - Что Россия по отношению к нашим гражданам, что мы по отношению к российским. И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Поэтому накручивать там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее…

Он объяснил, что у наших стран единая информационная система.

- Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, - мы же IT-страна - в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет - посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было.

По мнению президента, вмешаться в американские выборы практически нереально.

- Ну а если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. Возьмите мои заявления открытые, публичные во время выборов в США. Я тогда открыто поддерживал Трампа, критикуя демократическую Америку, как они действовали против Трампа.

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