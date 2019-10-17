2019-10-17T17:42:41+03:00
Общество
КП Беларусь

У 220 тысяч белорусов - по две и больше квартир

Причем за пять лет количество людей, которые владеют несколькими жилплощадями, увеличилось вдвое
Таисия ЧЕРНУХО
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Практически каждый девятый минчанин обладает двумя и более жилплощадямиПрактически каждый девятый минчанин обладает двумя и более жилплощадямиФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Минск по-прежнему самый богатый регион, где люди получают высокие зарплаты, но при этом и квартиры здесь стоят дороже, чем в любом другом городе. Выяснилось, что столичные жители лидеры по количеству квартир - практически каждый тридцатый минчанин обладает двумя и более жилплощадями, на втором месте - Гомель, где всего каждый 40-й житель имеет более двух квартир.

Количество граждан, у которых в собственности несколько жилых площадей, в стране каждый год растет.

- В республике более 220 тысяч граждан, у которых в собственности две и более квартиры. Наибольшее их количество в Минске, это более 67 тысяч граждан. В остальных областях примерно одинаково - от 20 до 28 тысяч, в Гомельской области больше - 35 тысяч. Еще несколько лет назад их было чуть больше 100 тысяч. За пять лет их количество увеличилось примерно в два раза, - рассказал Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам.

При этом Михаил Рассолько сделал важное уточнение, что жилплощадь - это не всегда полноценная квартира.

- Очень часто у человека в собственности есть квартира и комната. Например, трехкомнатная квартира по наследству делится между тремя детьми. Получается, у кого-то может быть своя квартира и еще комната в другой квартире. Тогда он тоже рассматривается плательщиком, - констатировал он.

Если у человека есть льгота, освобождающая его от уплаты налога на землю или недвижимость, она распространяется только на одну его жилплощадь. Владелец нескольких домов или квартир сам выбирает, по какой из них не платить налог. Но о своем желании нужно уведомить налоговую, иначе льготу ему предоставят по первому помещению в собственности.

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