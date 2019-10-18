Проверили 52 машины и видео за 10 суток: водителя, который сбил человека, нашли по осколку фары

В июле этого года на улице Интернациональной в Кобрине автомобиль наехал на пешеходном переходе на 41-летнего мужчину. Он получил серьезные травмы. Водитель с места происшествия скрылся.

В этом месте автомобиль наехал на 41-летнего мужчину. Фото: Следственный комитет

Потерпевший не запомнил автомобиль, который на него наехал. Но следователи нашли на месте аварии несколько улик: осколки битого стекла, небольшой фрагмент черного пластика с цифровыми обозначениями и два фрагмента краски, которые были настолько маленькими, что визуально даже нельзя было определить цвет.

Специалисты выяснили, что фрагмент пластика - это часть крепления противотуманной фары к автомобилю BMW 525. А с помощью экспертизы по маленькому кусочку краски удалось узнать цвет машины: автомобиль был покрашен в темно-синий цвет с эффектом металлик.

Но следователи нашли на месте аварии несколько улик: осколки битого стекла, небольшой фрагмент черного пластика с цифровыми обозначениями и два фрагмента краски. Фото: Следственный комитет

Дальше стали проверять все машины такой модели: их на учете в МРЭО Кобринского РОВД оказалось 52. Все материалы анализировал следователь, но эта работа к положительным результатам не привела.

В первые дни расследования следователи вместе с сотрудниками милиции изъяли камеры видеонаблюдения, которые были в райцентре. Все видеозаписи отсмотрели, хотя их общий хронометраж - больше 10 суток.

По закону в сентябре расследование было приостановлено, потому что подозреваемого так и не нашли. Но работа продолжалась.

На одной из видеозаписей обнаружили автомобиль BMW, из которого выходили трое мужчин. Диск с записью передали в Кобринский РОВД, чтобы сориентировать наряды ГАИ и оперативных сотрудников.

Так сотрудники уголовного розыска нашли автомобиль и его владельца - 20-летнего жителя Жабинковского района и его знакомых. Сотрудники милиции установили, что в день ДТП компания была в Кобрине.

Владельца автомобиля задержали, он признал, что управлял автомобилем на момент ДТП.

К моменту задержания машину уже отремонтировали и перекрасили. Но следователь во время осмотра нашел спрятанную в машине разбитую противотуманную фару. Криминалистическая экспертиза установила, что фрагмент, который нашли на месте происшествия - это часть той самой спрятанной фары.

20-летнего водителя обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, и в оставлении в опасности. Расследование продолжается.