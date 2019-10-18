2019-10-18T16:17:31+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мне только позвонить маме!»: подросток из Мстиславля с чужих сим-карт получил 5 тысяч рублей

17-летний молодой человек обокрал 50 человек, к которым обратился за помощью
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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17-летний подросток просил сим-карту у людей, а те давали мальчишке без задней мысли.17-летний подросток просил сим-карту у людей, а те давали мальчишке без задней мысли.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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«Я приехал из Мстиславля. Мне нужно позвонить маме или папе, а у меня что-то с телефоном. Он не воспринимает мою сим-карту. Не могли бы вы мне дать свою?» - обращался на улице к прохожим девушкам и детям 17-летний подросток. Те без задней мысли давали мальчишке воспользоваться симкой.

А спустя месяц доверчивым гражданам приходили уведомления об образовавшемся долге. Оказалось, что это все проделки афериста, который искал людей с определенным мобильным оператором. Используя чужую сим-карту, он подключал на абонентский номер электронный кошелек, на котором находились предоставляемые в кредит оператором 100 рублей. А затем выводил эту сумму на свои банковские счета и абонентские номера.

Проворачивал эту схему парень в Мстиславле, Могилеве и Минске. Просил сим-карты как у своих знакомых, так и у прохожих.

Следователи установили, что таким способом с конца мая по конец сентября этого года он перевел себе не менее 5 тысяч рублей. Всего потерпевших 50 человек! На что тратил деньги? На личные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах.

- Известно, что в этом году парень поступил в технический колледж в Минске, но, не проучившись и месяц, бросил учебу, - уточнила «Комсомолке» официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Молодого человека обвиняют по ч. 2 ст. 212 УК РБ «Хищение путем использования компьютерной техники». Минимальное наказание - штраф, максимальное - лишение свободы на срок до пяти лет.

Следователи напоминают белорусам: будьте бдительными и не передавайте сим-карту своего телефона другим людям.

- Оператор мобильной связи, согласно соглашению об использовании предоставляемого им электронного кошелька, ответственности за подобного рода хищения не несет и ущерб не возмещает, - сообщает УСК по Могилевской области.

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