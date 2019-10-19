«Не исключаю, что меня не осенит никогда». На Осеннем салоне пишут объяснительные записки

«Осенний салон с „Белгазпромбанком“» с 2015 года собирает произведения молодых белорусских художников. Жюри отбирает работы, их выставляют и продают. Споры о составляющих искусство/коммерция на выставке-продаже стабильны. Некоторые художники из-за этого отказываются участвовать в выставке, а организаторы говорят: рынок нужно формировать.

Возрастной ценз есть только для художниковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Цены на работы устанавливают сами авторы, хотя порой и затрудняются это сделать. И каждый год кто-нибудь да упрекнет «Осенний салон» в отсутстви настоящего искусства и пошутит про искусство в рассрочку (за работы можно расплачиваться картами рассрочки банка). В этом году экспозицию разместили по стоимости: до 500 BYN, до 1000, до 2500, до 5000, и выше 5000 BYN, цены написаны прямо на стенах. И это такая самоирония, ответ на недовольства коммерцией. Коммерция так коммерция - говорят организаторы.

Работы Алеси Скоробогатой, которая несколько лет подряд получает приз зрительских симпатийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Последний Додо, Алеся СкоробогатаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Если о цифрах, самая дешевая работа - 56 рублей за рисунки молодого автора Татьяны Камышниковой, а самая дорогая - 28 тысяч рублей за работу «Макош и дочери» Всеволода Швайбы.

«Макош и дочери», Всеволод ШвайбаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Неоднозначные эмоции вызвал у посетителей триптих Дарьи Семчук «Спадчына».

- Гэта кашуля - частка пасагу на вяселле. Пашыта ў першай палове 1920-х гадоў у вёсцы Хабовічы, Кобрынскага раёну, Брэсцкая вобласць, - уточняет автор.

Cпадчына, Дарья Семчук Фото: artcentr.by

- Той, хто сабе б дазволіў падобнае зрабіць з арыгіналам(!!!) твора якога Шагала ці Суціна напэўна б атрымаў заломы рук, штраф, тэрмін ды воўчы білет і прамень нянавісці ад куратараў усіх мастацкіх галерэй, - пишет музыкант и этнограф Евгений Барышников. - А народнае мастацтва - яно ж такое... ну такое.... ну нягеглае... "уміраючшае"... усіхняе... такое "усё вакол калхознае", такое "усё вакол маё"... Карацей, рабі што хочаш. Хочаш - песні каверкай, хочаш мантры для чысткі чакраў там знаходзь, хочаш эротыку з кантэкста выдзёргівай. А хочаш аўтэнтычную(!) кашулю 70-100 гадовай даўніны(!!) з брокараўскай вышыўкай ператвары ў твор свайго, такога некалхознага, такога эпатажнага, такога бессэнсоўнага, такога сучаснага м***цтва. Ты ж сучасны м****ак ці м****ачка, а м****кам, як вядома, законы не пісаныя. А ведаеце, чаму так можна? Так можна, бо ніхто не кажа што так нельга. І маўчыць у трапачку, калі такое здараецца. І будзе здарацца, калі далей маўчаць.

Фотографироваться можно, мышь кормить нельзяФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Осенний салон» проходит во Дворце искусствФото: Святослав ЗОРКИЙ

Увидеть работы можно до 3 ноябряФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна работа - доска объявлений, которая превратилась в доску объяснений. Рядом лежит бумага и ручки: написать объяснительную может каждый. Есть на доске и объяснительная от автора работы.

Доска объявлений, Анна СиливончикФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я, Силвончик Анна Дмитриевна, в 2015 году задумала серию работ с использованием в качестве основы старых ковров. Рабочее название было "подковерные игры". Я сделала одну пробную работу под названием "ковер-самолет"(фото прилагается), а серию не продолжила. Причиной стали технические сложности, возникшие в реализации задумки: мне так и не удалось сбрить ворс в нужных местах и вырезать из ковра удачные детали. Рисовать по ковру оказалось проблематично: краска впитывалась тоннами. Так же размеры и масштаб серии грозили заполонить жизненноважное пространство мастерской.

Проект был отложен мной до той поры, пока меня не осенит идея более простого и доступного пути его реализации. Не исключаю, что меня не осенит никогда.

"Осенний салон" продлится до 3 ноября во Дворце искусств.