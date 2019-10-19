«Саня шел к тому, чтобы стать знаковым человеком». В кинотеатрах покажут двухчасовой фильм об Александре Куллинковиче

На экраны страны на одну неделю выйдет музыкальный фильм, в основе которого прошлогодний концерт памяти Куллинковича «Я принес тебе УРА!!!» (так же называется и сама картина - Ред.), а также закулисье события. Команда телепроекта «Квартирник у Маргулиса» на добрый десяток камер фиксировала все происходящее на сцене и в зале. Помните, как все фанаты рока год назад жили под хэштегом #сашатут? На том концерте, кстати, впервые в истории Prime Hall зрители проломили напольное покрытие.

На концерте памяти Куллинковича снова собрался "Нейро дюбель".Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сцене тогда были буквально все монстры нашего рока и в целом альтернативной сцены – от Лявона Вольского, Владимира Пугача, Змитера Войтюшкевича и Александра Помидорова до Лесли Найфа из Gods Tower, Ангуса из Tornado, Игоря Ворошкевича из "Крамы" и Алеся Лютыча из B:N. А еще музыканты последнего состава «Нейро дюбеля». Вышли на сцену и участники прошлых лет – гитарист Макс Паровой и клавишники Андрей Леончик (он вышел с Ворошкевичем от группы "Крама") и Макс Ивашин. Впрочем, сам Куллинкович признавался, что ребят он все равно считал частью «дюбелей».

На концерте и в фильме будут все белорусские рок-звезды, которые приняли участие в трехчасовом марафоне под слоганом #сашатут. Например, Лявон Вольский.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В трейлере к «Я принес тебе УРА!!!» можно увидеть фрагменты интервью с друзьями-артистами Куллинковича. Лявон Вольский говорит, что лидер «Нейро дюбеля» хотел покорить Prime Hall, и у него получилось – но это уже концерт памяти. Александр Помидоров замечает: «Саня шел к тому, чтобы стать знаковым человеком». Ангус подчеркивает: «Это фирменный стиль». А Юрий Стыльский из «Дай дарогу!» признается: «Он такой клевый! У него даже морщины и залысины, как у меня». Макс Ивашин вспоминает, что «Нейро дюбель» в прежние времена был стаей, а нынешний гитарист команды Владимир Сахончик называет группу в последние годы одной большой семьей.

Всем музыкантам было что вспомнить и что спеть из огромного репертуара "дюбелей" - так, Юрий Стыльский исполнил "Бифидокефир".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Режиссер фильма Кирилл Папакуль хорошо известен белорусам. Он один из самых ярких участников той самой чемпионской команды КВН БГУ. За годы после ухода из клуба он получил режиссерское образование и стал востребованным в России профи - снял кинокомедии «Очень русский детектив» и «Новогодний переполох», эпизоды сериалов «Папины дочки. Суперневесты», «Однажды в милиции», «Нереальная история», «Даешь молодежь!», «Гылыгин.Ру» и других. Теперь – режиссер музыкальной передачи «Квартирник у Маргулиса» на канале НТВ. Вдобавок Кирилл - лидер белорусской рок-группы «АПОТОМ».

Так Кирилл Папакуль управляет камерами на площадке "Квартирника у Маргулиса". Фото: Михаил ЗИЛЬБЕР

Сразу после концерта памяти Куллинковича Кирилл говорил «Комсомолке»:

- У меня сбылась мечта – как режиссер я впервые поработал на родине: участвовал в подготовке и съемке концерта памяти Александра Куллинковичa, лидера группы "Нейро дюбель". Хотя лучше бы мечты сбывались не по такому поводу...

Концерт прошел при полном зале Prime Hall, который мечтал собрать Куллинкович.Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, каким получился новый двухчасовой фильм «Я принес тебе УРА!!!», «Комсомолка» подробно поговорила с Кириллом Папакулем. Не пропустите его интервью на сайте kp.by!

"Я ПРИНЁС ТЕБЕ УРА!!!" официальный трейлер.

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