2019-10-20T13:35:50+03:00
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КП Беларусь

Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле. Посмотрите!

Итальянский дизайнер Сальваторе Паттоккио представил коллекцию купальников своего бренда Totti.
Павел МАРТИНЧИК
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Коллекция купальников бренда Totti.Коллекция купальников бренда Totti.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция купальников бренда Totti. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекция купальников бренда Totti.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Belarus Fashion Week. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Belarus Fashion Week.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянский дизайнер Сальваторе Паттоккио представил коллекцию купальников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянский дизайнер Сальваторе Паттоккио представил коллекцию купальников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бренд Totti представил новую коллекцию купальников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бренд Totti представил новую коллекцию купальников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Belarus Fashion Week. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Belarus Fashion Week.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянский дизайнер Сальваторе Паттоккио представил коллекцию купальников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянский дизайнер Сальваторе Паттоккио представил коллекцию купальников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бренд Totti представил новую коллекцию купальников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бренд Totti представил новую коллекцию купальников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Belarus Fashion Week. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Belarus Fashion Week.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жаркое дефиле на BFW. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жаркое дефиле на BFW.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бренд Totti представил новую коллекцию купальников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бренд Totti представил новую коллекцию купальников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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