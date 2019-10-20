КП Беларусь
Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле. Посмотрите!
Итальянский дизайнер Сальваторе Паттоккио представил коллекцию купальников своего бренда Totti.
Коллекция купальников бренда Totti.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Коллекция купальников бренда Totti.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Итальянский дизайнер Сальваторе Паттоккио представил коллекцию купальников.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Итальянский дизайнер Сальваторе Паттоккио представил коллекцию купальников.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Жаркое дефиле на BFW.Фото: Павел МАРТИНЧИК