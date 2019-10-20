Взрослые показы недели моды закончились жарким дефиле. Посмотрите!

Райдеры звезд: Лобода на гастролях требует охрану и шампанское за 17 тысяч, а Валерия — гантели и учителя английского

Звездный промоутер рассказал «КП», как артисты шикуют в турах и устраивают для поклонниц «диван-прослушивания»