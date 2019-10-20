2019-10-20T21:43:30+03:00
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КП Беларусь

«Candy Lady ассоциировался с пушистыми наручниками». Ольга Барабанщикова отказалась от своего бренда

Бывшая теннисистка, певица и дизайнер представила обновленный бренд на Belarus Fashion Week и вывела на сцену детей и собак [фото]
Эвика ОТТО
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Теперь бренд Ольги Candy Lady переименован в Loverani.Теперь бренд Ольги Candy Lady переименован в Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Теперь бренд Candy Lady переименован в Loverani. Ольга Барабанщикова рассказала «Комсомолке», почему сделала ребрендинг своего бренда одежды Candy Lady:

- Часто бываю за границей, сама выбираю ткани для моего бренда. И когда произношу Candy Lady, у людей появляются такие улыбочки. Потому что первая ассоциация – это что-то сладкое, конфеты, пирожные. У меня самой, признаюсь честно, в последние время были ассоциации с такими розовыми мохнатыми наручниками, - смеется Ольга. – В какой-то момент поняла, что я переросла это название. В мой жизни начинается новый этап и хотелось, чтобы он был глубокий, со смыслом. Отсюда появилось название Loverani («Лаврани»). Верю, что вместе с этим названием начнется новый красивый этап бренда.

В показе рядом с моделями и на руках у девушек были собаки, которым нужен дом.

Бывшая теннисистка, певица и дизайнер представила обновленный бренд на Belarus Fashion Week. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бывшая теннисистка, певица и дизайнер представила обновленный бренд на Belarus Fashion Week.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А что означает Loverani?

- Название бренда состоит из двух слов. Первая часть love – любовь с английского языка, вторая – это корень от имени возлюбленной Кришны богини Радхарани, в которой проявлены самые прекрасные женские качества. Мне хотелось, чтобы название имело глубокий смысл для меня. Поэтому мы крутили разные слова: пытались сделать производную от имени моей дочери Аэлиты, креативили со словами на разных языках про женственность, красоту и очарование. Потом появилось Loverani. Звучит хорошо и логотип красивый: в виде мандалы с лепесточками лотоса и сердцами.

Название бренда состоит из двух слов. Первая часть love – любовь с английского языка, вторая – это корень от имени возлюбленной Кришны богини Радхарани. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Название бренда состоит из двух слов. Первая часть love – любовь с английского языка, вторая – это корень от имени возлюбленной Кришны богини Радхарани.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга использует только искусственный мех. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга использует только искусственный мех.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В показе участвовали собаки, которым нужен дом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В показе участвовали собаки, которым нужен дом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Loverani.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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