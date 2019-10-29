«Мама, если бы я мог ходить, я бы тебе помог!» 9-летний Максим сражается со страшным недугом

- В 6 лет Максиму поставили диагноз, который стал для меня шоком. Все началось с того, что сын стал странно вставать из положения сидя и плохо подниматься по ступенькам. Затем ребенок начал спотыкаться, часто падать, появилась утиная походка... А прошлым летом он сел в инвалидную коляску, - рассказывает Вера, мама мальчика.

У Максима тяжелое генетическое заболевание - миодистрофия Дюшенна. У людей с такой болезнью с годами атрофируются все мышцы, что ведет к летальному исходу. Радикального лечения, увы, нет.

- Максим часто говорит: «Мама, если бы я мог ходить, я бы тебе помог!» Так, недавно он хотел почистить картошку, но ему не хватило силы... Сын видит, что мне непросто, и всячески хочет мне помочь по дому. Кроме Максима мы с мужем воспитываем еще дочь, которой сейчас 4,5 года.

Учится Максим дома. В деревне, где он живет, школы нет.

- Его оценки - 7 - 10. Только одна шестерка по математике. Ему тяжело писать, но он старается.

Сейчас Максиму нужен откашливатель. Дело в том, что больным миодистрофией Дюшенна недостаточно силы кашля для очистки дыхательных путей, а на более поздних стадиях болезни эта функция полностью атрофируется. Откашливатель же удаляет накопившуюся мокроту, облегчая дыхание и снижая риск возникновения пневмонии. Стоимость аппарата - 8971 доллар. Из нужной суммы собрано 7 тысяч 629 рублей.

- Максим надеется, что ученые изобретут лекарство, которое излечит его. Спрашивает: «Мама, мы дождемся?» Я отвечаю, что надеюсь… Доходы мои и моего мужа не позволяют самим приобрести аппарат. Будем рады любой помощи!

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: сбор денежных средств на имя Гинько Веры Романовны на лечение и приобретение средств реабилитации для сына Томко Максима Дмитриевича.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (8029) 276-29-45.

Контакты: Вера, мама Максима: (8029) 810-36-52

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».