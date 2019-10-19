«Ниже, чем в январе». Поможет ли бабье лето сэкономить на отоплении?

Отопление отключают точечно

Из-за не по-октябрьски теплой погоды в Могилеве, Лиде, Бобруйске и всей Брестской области уже выключили отопление. В Минске централизованно отключать его не планируют.

- Централизованно отключить отопление непросто. Поэтому было принято решение отключать там, где есть перегревы и люди жалуются. Мы активно работаем с контакт-центром 115. Отслеживаем ситуацию, где граждане дают заявки о перегреве системы отопления. По утрам мы анализируем количество заявок во всех домах и выполняем мероприятия по снижению температуры. Если не получается снизить температуру воздуха в квартирах, принимаем решение отключить жилой дом от системы отопления, - объясняет Тимофей Кремез, замгендиректора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства.

«Люди думают, что батареи должны огнем гореть»

Но домов, которые неделю стоят без отопления, в Минске нет. Одни дома отключают, другие снова подключают. Многоэтажки остывают по-разному: одни за день, другим - утепленным - нужно 3 - 4 дня, чтобы остыть.

- Как только видим, что температура в кварирах снизилась до 18 - 18,5 градуса, снова включаем отопление, - говорит Тимофей Кремез.

Минчане жалуются на отсутствие отопления

Впрочем, нельзя сказать, что минчане повально жалуются на перегрев в квартирах. В понедельник, один из самых теплых последних дней по этому поводу заявки оставили 522 человека.

- Для двухмиллионного города это немного, - рассуждает Тимофей Кремез.

Что интересно: чаще жители столицы жалуются на отсутствие отопления. В среднем в день такие заявки оставили около 400 человек, а по поводу перегрева - около 250.

- Сейчас батареи работают в “режиме протапливания” - то есть минимальной работы отопления. Люди привыкли: если отопление работает, то батареи должны огнем гореть. Никто не жалуется на холод в квартире - все говорят, что не греют батареи. Иногда в самом деле происходят аварийные ситуации в теплосетях, но чаще обращения по поводу отсутствия отопления не подтверждаются, - говорит специалист.

Так все-таки заплатим меньше?

Зачем минчанам теплые батареи в +20? Люди понимают: если отопление не отключали, значит, за него придется платить. А если уж платим, пусть кочегарят на полную. Однако собеседник объясняет, что такая логика неверна.

- Чем больше греют батареи, тем выше потребление гигокалорий и тем больше оплата. Так что оплата будет ниже, чем в январе, - поясняет Тимофей Кремез.

В общем, бабье лето подарило не только дополнительные теплые деньки, но и позволило сэкономить на отоплении. Только вот сравнивать с прошлогодними платежки, скорее всего, будет некорректно, так как отопление подорожало: с 1 июня 2019-го субсидируемый тариф на отопление вырос с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал.