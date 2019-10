В чем пришли гости Недели моды: фейковые кроссы Balеnciaga, оригинальные Dior и Chloe и сумка из коврика

Где еще, если не на Belarus Fashion Week, показать свою любовь к миру высокой моды и надеть, пожалуй, лучшее, что есть в гардеробе? Мы нашли самых ярких гостей Недели моды.

Не успели подойти к секьюрити BFW, как сразу же заметили двух эпатажных ребят - друзья Олег и Миша пришли на показ с мейкапом, в комбинезонах и со светящейся колонкой кислотного цвета в руках.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Зачем приходить на Неделю моды серыми и блеклыми? - сразу же расставил точки над i визажист Миша в ярко-желтом комбинезоне.

- Такие мероприятия делаются не только чтобы смотреть показ, но и чтобы показывать, что в Беларуси есть стильные люди, - подхватил дизайнер Олег.

- Вы так и по городу ходите?

- Честно? Да. Ну без макияжа, возможно.

- А кроссовки Balenciaga у вас оригинальные? - уточняем у Олега.

- Нет, конечно! Зачем брать настоящие Balenciaga, если можно взять точно такие же, только в 10 раз дешевле? Я иногда покупаю оригинальные и неоригинальные кроссовки, но в качестве не замечаю разницы.

- Действительно, Balenciaga стоит 1000 долларов!

- А эти 100!

А вот стилист Дарья для BFW выбрала элегантный по цветовой гамме образ, но не менее кричащий по трендам.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- На мне кожаный total look в виде комбинезона no name. Он дополнен питоновыми сапогами от Zara. Питон - это тренд. Кожа - тоже тренд. Также пиджак с мужского плеча. Это же Fashion Week, все должны наряжаться помоднее, - улыбается Даша.

- Такой жакет стоит немало?

- Это пиджак моего мужа - поэтому покупать не пришлось. Сейчас многие вещи можно позаимствовать в гардеробе мужа, брата или папы, - посоветовала стилист.

Среди гостей заметили молодоженов - телеведущего и шоумена Артема Рыбакина и его жену Таис.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы традиционно спрашиваем, кто в чем пришел?

- А мы традиционно пришли в одежде! - рассмеялся Артем.

- В Dior и Сhloe! - похвасталась нам платьем и ботинками Таис. - Мы поддерживаем белорусских дизайнеров на расстоянии…

- Хороший выбор, дорогой!

- Смотрите: Zara, Zara, не пойми что, - парировал Артем, описывая свой образ.

- Вам не стыдно с таким мужем? - пошутили мы, зная, что джинсы Zara стоят примерно $50 - 60, а платье прет-а-порте от французского дома моды Сhloe в среднем от $1000 - 3000.

- Нет, главное, что я в Dior и Сhloe. Мне не стыдно: нормальный мужик! - парировала Таис.

- Она в красоте, а я в комфорте, - рассмеялся Артем.

Дизайнер Наталья Балашевская блистала в стиле беби-долл из своей же коллекции.

- Пришла в своем бренде Fashion Dolls. Шубка и туфли пока в единственном экземпляре. Гольфы Uterque. Сумочка тоже моего бренда.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Решили сегодня сэкономить?

- Да, зачем тратиться, когда есть свой бренд!

Настя и Таня собрались на показы за 5 минут. Будущий дизайнер Настя выбрала для образа кожаные брюки Pull&Beer, рубашку Zara и алый жакет, который достался от мамы!

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ему уже лет 30, а может и 40! А это олдскульная мамина сумочка Versace, - удивила девушка - вещь смотрится великолепно!

Подружки признались, что не тратят большие суммы на одежду - часто покупают вещи на распродажах!

Жена музыканта Сергея Лапковского Вика - поклонник белорусских дизайнеров и брендов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Недолго думала над образом, оделась под настроение. Сегодня тепло, поэтому выбрала брючный костюм белорусского бренда PUR-PUR. Кроссовки - это удобно, а я с малышом. Ну а бежевый тренч сегодня актуален.

Стиль гранж выбрала для себя помощница директора кожевенного завода Мария: кожаные брюки, косуха и широкополая шляпа.

- Самое интересное, что я вегетарианец, поэтому весь мой наряд из экокожи, - призналась девушка. - В таком образе мне нравится приходить не только на модные показы, но и просто гулять по улицам.

- А что, сейчас мужчинам модно носить женские пиджаки? - поинтересовались мы у эпатажного мужчины в блестящем пиджаке с пайетками. Оказалось, это итальянский модный фотограф Франческо.

- Да, я знаю, что он немного похож на женский - но нет. Этот пиджак создал мой друг, дизайнер из Лондона.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как на вас реагируют белорусы в таком наряде?

- Я замечаю много оценивающих взглядов: «О, красивый мужчина!». Мне нравится такой настрой, чувствую себя как дома. Не знаю русского языка, и это моя ошибка, что я не могу общаться. Но очень приятно видеть теплую реакцию даже в метро или на улице. Мне нравятся простые люди, которые показывают эмоцию.

- Франческо, как мы поняли, вы 20 лет уже работаете в модной индустрии. Как вам Неделя моды в Беларуси?

- Это похоже на семью! У всех хорошее настроение, прекрасные люди, все улыбаются. На других Неделях моды вы можете встретить много мировых известных брендов, но там все более формально - холодная атмосфера!

Вишенкой на торте стал образ дизайнера Алины. Это не девушка - космос! Дизайнер пришла в одежде собственного производства: джинсы, расписанная краской рубашка, косуха. Но! Сумочка у Алины сделана из обычного пластикового коврика, который она купила за 7 рублей, и хомутов кабельной стяжки.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы так каждый день ходите?

- Примерно так и хожу, это еще очень прилично. У меня специфическое восприятие эстетики. Мне очень стыдно, когда я в простой одежде, чувствую себя некомфортно.

- Расскажите, что вы делали, когда придумали эту сумочку?

- Считаю, что это must have. Она подходит ко всем вещам. Хомуты добавляют графики, и сумка становится инопланетной. Правда, цепляется за все подряд, и хомуты обламываются. А женщины вокруг меня рвут колготы.

Фото: Павел МАРТИНЧИК