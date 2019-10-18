«В деревню, воду из бойлера слить, или пешком вокруг Голубых озер!» Идеи, как провести теплые выходные

На улице всю неделю прекрасная солнечная погода. Хочется провести такое замечательное время с пользой! Вот что нам рассказали и посоветовали:

Павел КЛЫШЕВСКИЙ, солист группы «Тяни-Толкай»:

- Самое время покататься на мотоцикле перед зимним мототоксикозом! А ехать, конечно, нужно в деревню: перед морозами отключить и слить воду из бойлеров.

Юрий НАУМОВ, группа «Нейро Дюбель»:

- Деревня Радица, что в 100 км от Минска. Планы такие: облагораживание приусадебного участка, плов, шашлыки и ночная psy-trance-вечеринка на том же приусадебном участке до утра!

Алексей КУЛАКОВ, хирург:

- В Брест скатал бы, с заездом в Ружаны, Мир, Несвиж, с посещением Брестской крепости, музея паровозов, Каменецкой вежи, велосипедной прогулкой по Беловежской пуще, посещением кафешки «Сладкий уголок», пешими прогулками по Советской и фотографией с фонарщиком. Куда же без него в Бресте, родные места! Два дня аккурат и хватит.

Анна ШУТОВА, руководитель издания о рекламе:

- Как вариант - пройти пешеходной экотропой вокруг Голубых озер на Мядельщине. От Минска туда ехать часа полтора. Есть парковка, 7 км обустроенной дорожки, лестниц, оборудованные укромные уголки для пикников. А бонусом свежий воздух и живописные места.

Вероника ГИЛЬ, специалист по туризму:

- В субботу в музее-усадьбе Забродье состоится закрытие фестиваля ретроавтомобилей «Минск-2019». Если кто-то не успел летом - вот прекрасная возможность и посмотреть, и погулять по берегу реки Нарочанки, открыть новые места в Вилейском районе!

Антонина ЯЦУК, ивент-менеджер:

- Я с детства обожаю походы - только так за выходные можно полностью перезагрузиться. Особенно когда во время работы ты постоянно общаешься с большим количеством людей, и в выходные хочется просто тишины и слияния с природой.

Дарья МАКАРЕВИЧ, менеджер:

- В Несвиж! Была там в прошлые выходные и до сих пор под впечатлением! Весь парк, что возле замка, сияет золотом. Земля усыпана желтыми листьями: идешь по ним и слышишь приятное шуршание листвы. А как красиво опадают листья! И все это в таком романтичном месте.

Анастасия МЕЖЕВИЧ, риелтор:

- Мы всей семьей запланировали поездку в лес. На днях проезжали по трассе и видели, какая сейчас красота в лесу: сухо, тепло, такой праздник красок! Поэтому хочется просто погулять по лесным тропинкам и погреться последним теплом в этом году.

Артем ЕФРЕМОВ, рекламный агент:

- Собрался на рыбалку. Один, без друзей, чтобы отдохнуть от разговоров и шума, успокоить мозг, привести в порядок мысли, побыть наедине с природой.