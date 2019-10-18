2019-10-18T15:41:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Налоговый инспектор, психолог, тренер по стрип-пластике: выбрали, кто представит Беларусь на Мисс мира Plus Size

Еще в пятерке от нашей страны - блогер и бизнесвумен. Теперь конкурсанткам главное - не похудеть! [фото]
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Выбрать пять девушек оказалось непросто!Выбрать пять девушек оказалось непросто!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Месяц назад почти 150 белорусок сообщили, что хотят представить Беларусь на конкурсе «Мисс мира Plus Size». Потом было несколько отборов жюри (в том числе и на сайте «Комсомолки») - и вот девушек осталось пять. Они поедут на конкурс в Киев в ноябре.

- Два дня не сплю! Потому что ну очень уж много у нас красивых и хороших. А поедут в Киев только пять, - говорила накануне последнего отбора национальный директор конкурса Евгения Тюленева. Тогда она выбирала пятерку из 12 девушек.

Кстати, поедут в Украину все-таки шесть девушек - кроме пятерки, которая представит Беларусь, одна белоруска представит Нигерию. Пять с половиной - шутят организаторы. А сейчас объясняем неочевидную математику: одна из девушек, которая прошла несколько отборов и готовилась к конкурсу вместе с белорусками, - Ванесса Морская-Уменне. Ее папа из Нигерии, а мама - белоруска. И внешностью Ванесса пошла в папу. Жюри посовещались с организаторами международного конкурса и решили отправить Ванессу от Нигерии. Кстати, Нигерия будет участвовать в конкурсе впервые.

- Родственникам было обидно, что нельзя представить две страны: и Беларусь, и Нигерию. Как ни крути, наполовину я африканка. Считаю, что это моя огромная семья: семья беленьких и семья темненьких, - рассказывала Ванесса. - Я с детства понимала, что как будто живу в двух мирах. В южном, где приветствуются пышные формы, африканская красота, и в северном, где пышные формы считаются отклонением. А я люблю свое тело - значит, и воспитание у меня не белорусское, а африканское. Характером я больше похожа на маму, но внешне, давайте говорить честно, какая из меня белоруска? Хотя в белорусском народном костюме я танцевала!

Ванесса Морская-Уменне Фото предоставлено организаторами

Ванесса Морская-Уменне Фото предоставлено организаторами

Ванесса будет продолжать подготовку с белорусками, работать с белорусскими дизайнерами, только национальный костюм для нее пошьют нигерийские дизайнеры. А если девушка выиграет корону, то она приедет в Беларусь, и конкурс в следующем году проведут у нас.

В пятерке от Беларуси - бизнесвумен Наталья Колесникова из Гомеля, блогер Ирина Вайницкая, кандидат медицинских наук и психолог Алина Волченко, дизайнер интерьеров и тренер по стрип-пластике Виктория Клевец и налоговый инспектор Инга Булицкая.

Наталья Колесникова Фото предоставлено организаторами

Наталья Колесникова Фото предоставлено организаторами

Виктория Клевец Фото: Павел МАРТИНЧИК

Виктория КлевецФото: Павел МАРТИНЧИК

Алина Волченко Фото предоставлено организаторами

Алина Волченко Фото предоставлено организаторами

Госслужащий, пожалуй, не самый привычный человек для такого конкурса. Инга сразу не вписывалась в рамки.

- Играть с волосами? А когда нет волос, с чем играть? - хохотала Инга на мастер-классе, где претенденток учили позировать на камеру. - Как-то я выделяюсь среди девчонок, да? Волос нет, соцсетей нет, госслужащая, да еще и 41 год мне.

Ирина Вайницкая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ирина ВайницкаяФото: Павел МАРТИНЧИК

Дело в том, что для участия в белорусском конкурсе было несколько условий: размер больше 46-го, возраст до 40 лет и наличие соцсетей.

Инга подходила только под первое, но из-за ее харизмы для женщины сделали исключение. Теперь хочет сломать стереотипы о женщине-госслужащем.

Инга Булицкая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Инга БулицкаяФото: Павел МАРТИНЧИК

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