Налоговый инспектор, психолог, тренер по стрип-пластике: выбрали, кто представит Беларусь на Мисс мира Plus Size
Месяц назад почти 150 белорусок сообщили, что хотят представить Беларусь на конкурсе «Мисс мира Plus Size». Потом было несколько отборов жюри (в том числе и на сайте «Комсомолки») - и вот девушек осталось пять. Они поедут на конкурс в Киев в ноябре.
- Два дня не сплю! Потому что ну очень уж много у нас красивых и хороших. А поедут в Киев только пять, - говорила накануне последнего отбора национальный директор конкурса Евгения Тюленева. Тогда она выбирала пятерку из 12 девушек.
Кстати, поедут в Украину все-таки шесть девушек - кроме пятерки, которая представит Беларусь, одна белоруска представит Нигерию. Пять с половиной - шутят организаторы. А сейчас объясняем неочевидную математику: одна из девушек, которая прошла несколько отборов и готовилась к конкурсу вместе с белорусками, - Ванесса Морская-Уменне. Ее папа из Нигерии, а мама - белоруска. И внешностью Ванесса пошла в папу. Жюри посовещались с организаторами международного конкурса и решили отправить Ванессу от Нигерии. Кстати, Нигерия будет участвовать в конкурсе впервые.
- Родственникам было обидно, что нельзя представить две страны: и Беларусь, и Нигерию. Как ни крути, наполовину я африканка. Считаю, что это моя огромная семья: семья беленьких и семья темненьких, - рассказывала Ванесса. - Я с детства понимала, что как будто живу в двух мирах. В южном, где приветствуются пышные формы, африканская красота, и в северном, где пышные формы считаются отклонением. А я люблю свое тело - значит, и воспитание у меня не белорусское, а африканское. Характером я больше похожа на маму, но внешне, давайте говорить честно, какая из меня белоруска? Хотя в белорусском народном костюме я танцевала!
Ванесса Морская-Уменне Фото предоставлено организаторами
Ванесса будет продолжать подготовку с белорусками, работать с белорусскими дизайнерами, только национальный костюм для нее пошьют нигерийские дизайнеры. А если девушка выиграет корону, то она приедет в Беларусь, и конкурс в следующем году проведут у нас.
В пятерке от Беларуси - бизнесвумен Наталья Колесникова из Гомеля, блогер Ирина Вайницкая, кандидат медицинских наук и психолог Алина Волченко, дизайнер интерьеров и тренер по стрип-пластике Виктория Клевец и налоговый инспектор Инга Булицкая.
Наталья Колесникова Фото предоставлено организаторами
Виктория КлевецФото: Павел МАРТИНЧИК
Алина Волченко Фото предоставлено организаторами
Госслужащий, пожалуй, не самый привычный человек для такого конкурса. Инга сразу не вписывалась в рамки.
- Играть с волосами? А когда нет волос, с чем играть? - хохотала Инга на мастер-классе, где претенденток учили позировать на камеру. - Как-то я выделяюсь среди девчонок, да? Волос нет, соцсетей нет, госслужащая, да еще и 41 год мне.
Ирина ВайницкаяФото: Павел МАРТИНЧИК
Дело в том, что для участия в белорусском конкурсе было несколько условий: размер больше 46-го, возраст до 40 лет и наличие соцсетей.
Инга подходила только под первое, но из-за ее харизмы для женщины сделали исключение. Теперь хочет сломать стереотипы о женщине-госслужащем.
Инга БулицкаяФото: Павел МАРТИНЧИК