2019-10-18T15:41:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко рассказал, как в шутку предлагал Ельцину взять Билла Клинтона на работу

Президент вспомнил об этом, рассуждая об использовании иностранного опыта на постсоветском пространстве
Алексей БЕЛОУСОВ
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Александр Лукашенко с Биллом и Хиллари Клинтон. Фото: Getty ImagesАлександр Лукашенко с Биллом и Хиллари Клинтон. Фото: Getty Images
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Александр Лукашенко, выступая перед студентами и преподавателями Академии управления при президенте, рассказал, какими должны быть управленцы в современном мире. Он подчеркнул, что в вузе должны готовить перспективных госслужащих и будущих руководителей. И не выпускать тех, кто не имеет внутреннего желания управлять или вовсе уже подходит к концу своей карьеры.

Президент перечислил и то, что должно быть сделано лучше, к чему нужно готовить будущих руководителей:

- Сегодня многим управленцам не хватает знания иностранного языка, пиар-технологий, недостает компетенций в сфере цифровой трансформации, экономики, - сказал президент.

Также президент сказал, что люди на ответственных должностях не должны ассоциироваться с кабинетными чиновниками. Они должна помогать справляться с проблемами, не отгораживаться закрытыми дверьми.

«Сегодня же некоторые руководители в принципе боятся видеокамеры или микрофона журналиста», - подвел итог президент.

Были и интересные цитаты на другие темы, приводим их

Об экс-президенте США Билле Клинтоне и Дональде Трампе

«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность». Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел - он еще больше начал смеяться».

Глава государства тогда заметил, что не дай бог президенту США руководить в Беларуси или России, сообщает БелТА. «Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа - две большие разницы».

Об обстановке в школе

«В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет. Сегодня учитель с учеником сидит нога за ногу и курит. И рассказывают - стыдно даже говорить. Вот во что мы превращаем школу».

Президент подчеркнул, что школа - это особенное место в жизни человека. По его мнению, это храм, это больше чем церковь: "Школа - это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок».

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