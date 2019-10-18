2019-10-18T19:23:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Их когда-то бросили хозяева». Теперь под Гомелем бездомные собаки разоряют подворья и кусают людей

Все собаки, которых удалось поймать - небольшие, бывшие домашние. Их собираются усыпить
Наталья ПАРТОЛИНА
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Из пяти коз у многодетной семьи осталась только одна - та, которую держали отдельно, под навесом. Остальных загрызли бездомные псы. Фото: районная газета "Маяк".Из пяти коз у многодетной семьи осталась только одна - та, которую держали отдельно, под навесом. Остальных загрызли бездомные псы. Фото: районная газета "Маяк".
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Жители деревни Старая Белица, что в Гомельском районе, живут как на осадном положении. Оборону держать приходится от бесхозных собак. Псы разоряют подворья сельчан.

Перечень «подвигов» собачьей стаи напоминает сводки с мест боевых действий: у одного хозяина загрызли почти пятьдесят кур, у других – двух поросят, у третьих – несколько кроликов. Одна из собак невзлюбила местного социального работника и бросается на женщину, когда та идет проведать своих подопечных пенсионеров.

У многодетной семьи Шамехиных собаки загрызли нескольких цыплят, петуха, потаскали кур. Но самое страшное случилось в ночь на 1 октября. Собаки пробрались в загон, где жили козы, и загрызли четверых животных. Осталась лишь одна коза, которую хозяева держали отдельно, под навесом.

Глава семьи до сих пор недоумевает, как псы смогли перебраться через полутораметровый забор. В том, что это были именно собаки, а не дикие животные, мужчина уверен: около трех часов ночи его разбудил лай чужих псов. Когда Александр Шамехин вышел во двор, уже было тихо. А утром его супруга Елена обнаружила в загоне мертвых коз. У животных было разорвано горло.

- Если бы на подворье побывал волк, от коз мало что осталось бы. Лиса на коз нападать не станет. Рысь, как правило, не перегрызает своей жертве горло, а вспарывает живот. Так что, скорее всего, коз действительно загрызли безнадзорные собаки. Они могли нализаться крови из раны и бросить тушу. Либо убежали потому, что их кто-то спугнул, - прокомментировали ситуацию в гомельской районной организации БООР.

- Проблема в том, что люди прикармливают собак, а потом бросают их, - рассказала жительница деревни Ирина Александровна. – Маленькая собачка, которая недавно укусила женщину, была когда-то хозяйской. Люди уехали из деревни, а собаку с собой не взяли.

В среду жители деревни пришли со своей проблемой в Урицкий сельисполком. Временно исполняющая обязанности председателя исполкома Юлия Борухова вызвала бригаду отлова. В пятницу бригада из восьми сотрудников отлова прибыла в Старую Белицу. Юлия Борухова сама с ними поехала.

- Отловили трех безнадзорных собак. Все небольшие, в холке сантиметров 30-40, агрессии не проявляли. Возможно, это не те собаки, что загрызли коз – жители деревни рассказывали о стае из четырех охотничьих собак. В любом случае, ситуацию возьмем на контроль, кроме плановых отловов, будем заказывать бригаду еженедельно, если возникнет такая необходимость, - рассказала она.

Три собаки, которых отловили в Старой Белице, сейчас находятся на участке содержания животных гомельского предприятия «Спецкоммунтранс». Через неделю их усыпят.

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