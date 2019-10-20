2019-10-20T21:50:09+03:00
Минск
КП Беларусь

Теперь в Dominos 6 пицц по 6,90 рубля. Много, вкусно, выгодно!

Dominos - это не только бесплатная доставка легендарной пиццы всего за полчаса. Это еще и новинки, и неизменное качество каждый день
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Категория пицц «Красная цена» в меню Dominos всегда была ценна тем, что в ней располагались 3 популярные пиццы по ощутимо выгодной цене - это «Маргарита», «Ветчина и грибы» и «Пепперони». Теперь данная категория пополнилась тремя НОВИНКАМИ по еще БОЛЕЕ приятному прайсу: 6,90 рубля за каждую (вес пиццы - от 400 грамм).

Реальность? ДА!

Эти 3 новинки уникальны тем, что их рецепты составляли клиенты Domino’s изо всех уголков Беларуси. Таким образом, можно сказать, в создании новых пицц принимала участие почти вся страна, прямо как в переписи населения - 2019. Клиенты проголосовали за самые любимые сочетания соусов и ингредиентов. И проголосовали, как видите, не только аппетитом, но и рублем: честная цена 6,90 рубля - благодарность компании за народное внедрение. И это не акция!

Традиционно 3 классические пиццы из категории «Красная цена» были на красном соусе Domino's. Новинки же в своей основе имеют разные и наиболее любимые клиентами соусы и самые популярные ингредиенты.

Знакомьтесь!

Фермерская - ветчина с огурчиками на соусе ранч - для любителей классического сытного дуэта.

Пицца Колбаски Карри на пряном соусе карри - для тех, кто ценит тонкий аромат восточных стран и путешествий.

Фета с томатами на соусе крем-фреш - для тех, кто исключил мясо из своего рациона.

Что касается акций, то тут все без изменений. DOMINOS-новинки участвуют в акциях, действующих с понедельника по четверг:

2+1 - при покупке двух пицц 36 см, пицца 22 см в подарок.

5 пицц 36 см за 85,90 рубля - с экономией до 56%.

А если у вас свободно всего 30 минут на обед, новинки всегда можно заказать и с доставкой в офис или домой.

dominos.by

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