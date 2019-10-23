Ноябрьские праздники-2019: поехать любоваться Карпатами или наслаждаться бризом Паланги?

Если вы планируете отправиться в путешествие вместе с туристическим агентством, следует поторопиться - по многим направлениям уже распроданы более 70% путевок.

Куда поехать без визы

Например, в страны-соседки - Россию и Украину.

Наслаждаться красотой осенних Карпат

Всеми любимый Львов в любое время года притягивает туристов. Город с ароматом пьяной вишни, необычными заведениями, европейской архитектурой и ценами ниже минских умеет найти подход практически к каждому гостю. Если вы все еще не были во Львове, ловите свою возможность. Туры на пять дней с учетом дороги обойдутся в $95 с человека. Один билет плацкартом до Львова - 74 рубля, билет автобусом - 65 рублей.

Если же вас тянет на природу, можете направиться в украинское Закарпатье и Карпаты. В начале ноября золотая осень у нас подойдет к концу, а там еще будет в разгаре. Живописными видами гор, разукрашенных в красно-желтые тона можно насладиться не только во время пеших прогулок, но и катания на кресельной канатной дороге. Здесь можно посетить величественный водопад Шипот, увидеть «морской глаз» карпатских гор - озеро Синевир - и искупаться в термальных источниках. Тур в Карпаты и Закарпатье будет стоить около $110 с человека.

Чтобы добраться до Закарпатья самостоятельно, нужно доехать до Львова и оттуда направиться в выбранную вами точку. Билет на автобус из Львова до Ужгорода можно купить за 22 рубля, а на поезд - за 29.

Гулять по питерским крышам

Традиционно самыми популярными российским направлением для путешествий остается Санкт-Петербург. Пятидневный тур с посещением Эрмитажа, Царского села, Екатерининского дворца и парка, а также ночной экскурсией, где вы сможете полюбоваться искусно подсвеченными мостами и дворцами, можно найти по цене $105 за человека.

Любители необычных маршрутов могут отправиться на одну из многочисленных экскурсий по крышам Санкт-Петербурга, где можно насладиться панорамным видом на город, увидеть его достопримечательности с высоты. Добраться до Питера поездом можно за 85 рублей, автобусом - за 55 рублей.

Ценителям русской классики придется по душе поездка в пушкинские места, где туристам предлагают посетить тот самый дуб «У Лукоморья», побывать в домике няни и прогуляться по местам, вдохновлявшим писателя. Как правило, эту поездку совмещают с путешествием в богатый достопримечательностями и святынями Псков. Такой тур будет стоить $110. Прямых поездов до Пскова из Минска нет, а автобусом добраться до него можно за 40 рублей.

Отправиться в столицу России с туром можно за $80. Билеты на плацкарт до Москвы обойдутся в 76 рублей, а на автобус - 52 рубля.

Отправиться в столицу России с туром можно за $80.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Если есть шенгенская виза

Наличие визы открывает больший простор для смелых фантазий. Однако и цены на такие туры выше.

Отправиться в круиз и подышать морским воздухом

Для тех, кто захочет путешествовать по Европе на пароме предлагают разные варианты отправления: из Риги в Стокгольм и Вильнюс, из Таллина в Стокгольм, а после в Ригу, и так далее. В каждом из городов туристов будут ждать обзорные экскурсии по европейским столицам. В свободное время на пароме - развлекательные программы, магазины, сауны и салоны красоты. Цена на такие круизы стартует от 90 евро.

Стоимость самостоятельной поездки будет зависеть от точки, в которую вы планируете направиться. К примеру, один автобусный билет до Таллинна можно найти за 62 рубля, а до Риги - за 48 рублей.

Если вас тянет подышать морским воздухом, можно отправиться на один из лучших курортов Балтики - в Палангу. Конечно, о купании в ноябре не может быть и речи, но и само по себе созерцание моря - хороший отдых и перезагрузка. Поездку в Палангу обычно совмещают с экскурсией по Клайпеде, посещением уникального природного заповедника Куршская коса. Такие туры можно купить за 127 евро на человека, а автобусные билеты - за 55 рублей за штуку.

Побывать в «немецкой Флоренции»

Так называют за необычную архитектуру и прекрасное расположение вдоль реки Эльба столицу Саксонии - Дрезден. Красивейший город с архитектурой стиля барокко из-за множества галерей и музеев называют центром искусств европейского масштаба. Этот город, имеет кое-что общее с Минском: он тоже был практически уничтожен во время Второй мировой войны, но после кропотливо восстановлен вновь.

Посещение Дрездена можно объединить с самым мультинациональным городом Европы - Берлином. Такой тур на одного человека можно купить за 109 евро. Билет до Дрездена из Минска на автобусе обойдется в 196 рублей, до Берлина - 115 рублей.

Романтичным натурам можно направиться в тур Будапешт - Вена - Прага. Столица Венгрии притягивает туристов красивейшей архитектурой, экстравагантной ночной жизнью и богатым культурным наследием.

Вену называют городом-праздником: разнообразные достопримечательности и музеи здесь на каждом шагу. А Прагу, не менее богатую архитектурой и щедро одаренную красотой, еще иногда называют мистической и сказочной. Все три города объединяет атмосфера романтики, которой можно насладиться за 90 евро, - именно столько будет стоить тур на выходные. Автобус до Будапешта обойдется в 190 рублей, до Вены - 170 рублей, до Праги - 123 рубля.

Погреться на солнечном пляже

А если у вас есть возможность прибавить к грядущему мини-отпуску пару выходных дней, можно превратить его уже в практически полноценный отпуск и отправиться на море. По словам работников турфирм, так поступают многие белорусы, отправляясь зимой в Египет. Поездка на неделю от турфирмы обойдется примерно в $700 на двоих с вылетом из Киева. С вылетом из Минска такой отдых обойдется в $1000 на двоих. Один билет в Хургаду можно купить за 500 рублей.