2019-10-19T23:47:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Уже отошел от стресса». Под Минском волонтеры спасли енота Федота, которого хотели усыпить в контактном зоопарке

У слепого полоскуна Феди была сломана лапа - ему уже сделали операций на 1000 долларов, собранных добрыми людьми [фото, видео]
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Фото: предоставлено центром "Сирин"Фото: предоставлено центром "Сирин"
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У молодых енотов Федота и Сени - проблемы со зрением, родились они здоровыми, но потом почти ослепли. Как ни ужасно звучит, в брестском контактном зоопарке их собирались усыпить. Зоопарк закрывался, а покупать больных животных никто не хотел. У Федота была еще и незаживающая рана на задней лапе после перелома. Тогда волонтеры предложили владельцам зоопарка отдать братьев в центр помощи диким животным «Сирин». Волонтерка Катя забрала животных, сначала поселила дома, а потом на попутках привезла под Минск.

«Первые сутки всего боялись, а потом освоились»

Федя сломал лапу еще зимой, в зоопарке его лечили, собрали кость, поставили спицу.

- Потом спицу сняли, и на ее месте осталась рана. Мы начали разбираться, делали снимки, там оказался смещенный надколенник, разорваны связки, - рассказывает Ирина Трояновская, директор «Сирина». - Было шесть операций, увы, швы расходились… В итоге лапу ампутировали. Мы проверили Федю на сахарный диабет, поменяли три антибиотика. Прошло почти две недели - пока шов красивый… Надеюсь, на этом все закончится!

По словам Ирины, после ампутации задней лапы Федот уже вполне свободно передвигается на трех. На операции Феди центр уже потратил около 1,5 тысячи рублей, еще около 500 рублей ушло на уколы, перевязки и прочее. И это не считая работы людей, которые за ними ухаживают. Все деньги собраны неравнодушными белорусами и дружественными компаниями - центр работает на пожертвования.

Фото: предоставлено центром "Сирин"

Фото: предоставлено центром "Сирин"

В отличие от многих животных после контактных зоопарков, у Феди и Сени проблем с психикой нет. Многие после приезда могут с месяц выть и вести себя агрессивно, а эти еноты вполне спокойны. Ирина думает, что причина в юном возрасте - им всего по 8 месяцев, и пробыли они в зоопарке недолго.

Сейчас еноты чувствуют себя хорошо, обжились.

- Конечно, первые сутки им было страшно. Они залазили на сетку, сидели в углу, видно было, что делают это они из-за стресса. А сейчас нормально чувствуют себя в вольере. Они даже нас периодически выгоняют из вольера, если мы им надоели! - поясняет собеседница.

«Пытаемся найти хозяев, но никому не нужны больные животные»

Жизнь в контактном зоопарке сказалась на Феде и Сене - они не умеют охотиться, они даже не понимают, что живой корм можно есть.

- Они не едят живую еду: мышей и крыс, которыми питаются еноты в дикой природе, - просто с ними играют. Поэтому в дикую природу их не планируем выпускать. Тем более у них проблемы со зрением. Оба родились зрячими, но постепенно потеряли зрение, скорее всего, дело в генетике - близкородственное скрещивание или что-то подобное. Сеня видит силуэты, видит людей, четко знает, когда мы зашли, где наши ноги, руки. Федот не видит почти ничего... Он улавливает отдельные движения, на белом фоне черное может увидеть, а остальное - нет. Но у него очень хороший слух и обоняние, он знает, где взять еду, ориентируется на местности. Мы пытались найти им хозяев, но никому не нужны больные животные. Если хозяева не найдутся, еноты будут жить у нас, - говорит директор центра «Сирин».

Еноты не едят живую еду.Фото: предоставлено центром "Сирин"

На время, пока швы Федота зарастают, енотов держат по отдельности. Когда Федот отойдет от операции, енотов поселят в совместный вольер, так им будет комфортнее.

Если вы хотите помочь Федоту и Сене, а также другим подопечным центра, вы можете пожертвовать деньги на один из счетов «Сирина», стать опекуном одного из животных, передать корма и предметы по уходу в центр, а также приехать сюда на экскурсию. «Сирин» находится в 30 км от Минска в деревне Пионино Дзержинского района. Связаться с центром можно по телефону: +375291913878.

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