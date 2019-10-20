«Микеланджело» - модная локация для жизни и бизнеса

И эпицентр этого события находился в «Микеланджело», одном из домов многофункционального комплекса «Маяк Минска»: в подземном паркинге обустроили подиум для модных показов, а в стилобате на втором этаже - шоу-румы дизайнеров.

"Микеланджело": локация моды, стиля и драйва.

Площадку для проведения праздника моды предоставила компания «Дана Холдингз».

«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды»

Модное дефиле на паркинге для Беларуси новинка. В европейских столицах моды подобные необычные площадки используются для показов уже не первый год. Так что для наших организаторов и участников BFW это был увлекательный и интересный опыт. Все единогласно признают, что «Микеланджело», который уже называют одним из самых стильных и модных мест Минска, - отличное место для таких мероприятий.

Янина Гончарова, основательница Belarus Fashion Week и председатель РОО «Белорусская палата моды».

- Площадку эту мы выбрали осознанно и очень довольны тем, как все получилось, - рассказала Янина Гончарова, основательница Belarus Fashion Week и председатель РОО «Белорусская палата моды». - Лофтовые площадки, необычные павильоны - это тренд. Сейчас в показах используются локации, которые ближе к повседневной жизни. А паркинг - часть этой жизни. Мы же приезжаем в театр, дорогой ресторан на машинах. Мы покупаем платья и хотим, чтобы они хорошо смотрелись везде.

По ее словам, на парковке была собрана уникальная подвесная световая система, которая позволила, не нарушая функциональности интерьеров паркинга, создать идеальное пространство для демонстрации дизайнерской одежды на моделях.

Организаторы не прогадали, и в лаконичном пространстве дизайнерская одежда смотрелась великолепно. Надо отдать должное тем, кто работал над освещением и звуком - оформление было на высшем уровне, так что паркинг в «Микеланджело» теперь с успехом может использоваться как площадка для светских мероприятий.

- Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды, которая так же органично смотрится и в городской среде, - подчеркнула Янина Гончарова. - А инфраструктура комплекса «Маяк Минска» позволяет принять большое количество гостей праздника. Его месторасположение идеально и для гостей, которые перемещаются на автомобилях (здесь большая парковка), и тех, кто добирается на метро, одном из лучших видов транспорта любой столицы.

«Место шикарное. Почему бы не открыть здесь магазин?»

От моделей, которые выходили на подиум, и услышали много восторженных отзывов. Девушки отмечали и драйвовую атмосферу, и простор, позволивший комфортно организовать пространство для подготовки к показу. «Раньше и визаж, и прически были в одном месте, а это много людей, куча лака для волос - трудно дышать. Здесь же и дышится легко, и места достаточно», - поделилась одна из моделей.

Александр Киринюк, ведущий стилист модных показов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Своими впечатлениями о подиуме и закулисье поделился и ведущий стилист модных показов Александр Киринюк:

- Площадка в «Микеланджело» интересная, нестандартная и компактная. Здесь 400 посадочных мест, и с каждого из них хорошо видно, как проходят модели, поэтому очень удобно рассматривать луки. Много свободного места и за кулисами, всем комфортно. Плюс еще можно сразу приобрести дизайнерские вещи на втором этаже. Наконец-то это свершилось! И люди могут купить во время BFW одежду того или иного дизайнера.

Шоу-румы стали хорошим шансом для многих дизайнеров - им дали возможность показать свою одежду в самом эпицентре модного события. Некоторые не против продлить свое присутствие здесь надолго.

У всех любителей стиля появилась возможность не только полюбоваться, но и купить модную одежду и аксессуары! Фото: Павел Мартинчик и предоставлено рекламодателем.

- Возможность продавать здесь свою одежду целую неделю - это великолепно, - признает Анастасия Казимирская, заместитель директора компании Teffi Style из Бреста. - Место шикарное. Мы даже подумываем открыть здесь розничный магазин - почему бы нет?

Брестский бренд думает над открытием своего магазина в доме «Микеланджело».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Доходная коммерческая недвижимость или квартира мечты - нет ничего невозможного

У желающих открыть свои магазины, салоны, кафе и бары в стильном доме «Микеланджело» есть такая возможность. Двухэтажный торговый центр с видом на Национальную библиотеку, построенный в стилобате дома, как раз для этого и предусмотрен.

Вскоре в двухэтажном торговом центре, который построен в стилобате дома «Микеланджело» откроются магазины, салоны, кафе и бары.Фото: Павел Мартинчик и предоставлено рекламодателем.

Но медлить не стоит. Помещения коммерческого назначения в домах «Микеланджело», «Шуманович», «Хруцкий» и «Да Винчи» - в ансамбле с аркой в конце пешеходного бульвара Пикассо, у фонтана «Дана Танец» - разлетаются как горячие пирожки. А если они так востребованы, то покупку можно рассматривать не только для ведения здесь своего бизнеса, но и как выгодную инвестицию. Доходность такой недвижимости при сдаче в аренду, по оценкам специалистов рынка, составит не менее 9 - 15%, что гораздо выше, чем при «замораживании» средств под 3% на банковском валютном депозите.

Красивейшая пешеходная улица Минска – бульвар Пикассо.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец».

А можно стать и владельцем квартиры в престижном доме «Микеланджело», который уже вошел в историю как место проведения Belarus Fashion Week - 2019. Выбор - от небольших студий до просторных пентхаусов площадью 200 квадратных метров. Все квартиры свободной планировки, с панорамным остеклением. На третьем и трех верхних этажах - просторные террасы, выходящие на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы.

С просторных террас открывается шикарный вид на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы.

Все квартиры свободной планировки, с панорамным остеклением.

В доме установлены скоростные бесшумные лифты фирмы OTIS, а лобби дома, отделанное натуральным камнем, оборудовано местом для консьержа и санитарной комнатой с пеленальным столиком. Кстати, в паркинг, где проходили модные показы, будущие жильцы дома «Микеланджело» смогут попасть не только с улицы, но и прямо из подъезда, спустившись на лифте от дверей своей квартиры на подземный этаж.

Представители бизнеса уже успели оценить преимущества помещений коммерческого назначения в домах «Микеланджело», «Шуманович», «Хруцкий» и «Да Винчи».

На этом плюсы паркинга в «Микеланджело» не заканчиваются. Здесь кроме мест для автомобилей есть боксы-хранилища, в которых удобно хранить велосипед, надувную лодку или комплект запасных шин.

А самое главное, не надо рассматривать покупку квартиры или коммерческой недвижимости в одном из самых престижных районов Минска как несбыточную мечту. Ведь у компании «Дана Холдингз», есть целый набор выгодных инструментов для финансирования покупки. Это и существенные скидки при покупке за собственные средства, и длительная рассрочка от застройщика, и партнерские кредитные программы с низкими процентами, и лизинг. Какой вариант подходит именно вам, подскажут специалисты отдела продаж компании «Дана Холдингз».

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Все подробности по условиям покупки коммерческой недвижимости и квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании «Дана Холдингз».

Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Прямой телефон для всех мобильных операторов 7675, городские номера +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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