2019-10-18T17:27:40+03:00
Политика
КП Беларусь

История многолетней дружбы верблюда и слона вызвала истерический смех в парламенте Дании

Власти страны выкупают зверей из цирков и бесплатно передают их в парки и зоопарки [видео]
Таисия ЧЕРНУХО
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Фото: кадр видео / youtube.comФото: кадр видео / youtube.com
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 октября отчитывалась об итогах работы правительства, в том числе о действии запрета на использование в цирках диких экзотических животных. Такой закон страна приняла в прошлом году, после этого правительство начало выкупать животных из цирков. Бывших цирковых артистов после покупки бесплатно отдают в парки или зоопарки, которые смогли предложить лучшие условия содержания.

Метте Фредериксен доложила о покупке последних четырех слонов - Рамболин, Лару, Джангла и Дженни - из цирков за 1,6 миллиона евро. Правда, во время покупки выяснилось, что слониху Рамболин и верблюда Али связывает многолетняя дружба, и если друзей разлучить, они начнут страдать.

Elefanten Ramboline.

- Нам рассказали, что очень важно не разлучать Рамболин и Али. Поэтому нам пришлось взять и его, - Метте Фредериксен пыталась оставаться серьезной, но больше не смогла.

Вслед за премьер-министром начали смеяться и все парламентарии. Затем хохот достиг предела - Метте Фредериксен поблагодарила ультраправую Датскую народную партию за поддержку такого решения, несмотря на то, что верблюда зовут Али.

Mette Frederiksen Grineflip.

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