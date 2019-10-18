«Динамо», проигравшее пятый матч подряд, на зарплаты хоккеистов тратит почти 6 млн долларов

По информации РБК бюджетная ведомость минского «Динамо» на зарплаты составляет 5,78 млн долларов. Это 10-й показатель среди всех 12 клубов Западной конференции. Меньше только у череповецкой «Северстали» и рижского «Динамо». Самые большие бюджеты под зарплаты в питерском СКА и московском ЦСКА - более 27 миллионов долларов. Цифры включают зарплаты игроков основного состава и ближайшего резерва на момент начала сезона и учитывают бонусы, в том числе те, которые игроки в итоге могут не заработать.

Летом генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что зарплатная ведомость клуба - самая маленькая в лиге:

- Бюджет сократился в полтора раза, зарплатная ведомость - в два. Ищем оптимальные варианты «цена - качество».

В интервью ОНТ Басков говорил, какая минимальная зарплата в КХЛ:

- 4800 долларов в месяц. Но молодым игрокам в возрасте до 20 лет регламент позволяет платить меньше. Именно поэтому у нас есть зарплаты, которые уступают даже тем, что существуют в чемпионате Беларуси.

По информации «Чемпионата», в сезоне 2018/19 бюджет под зарплаты в «Динамо» был около 7 млн долларов, в сезоне 2017/18 - почти 13 млн долларов.

Могут ли деньги стать мотивацией для игроков? Ответ вы легко найдете в словах тренера Крэйга Вудкрофта после поражения от «Торпедо»:

- Мы должны перестать равнодушно относиться к своим поражениям. После таких матчей каждый игрок должен прийти в раздевалку, посмотреть в зеркало и сказать: «Что я сегодня сделал не так?», - разобрать свои ошибки и в следующий раз постараться их не допустить. Конечно, сегодня мы разочаровали всех - и болельщиков, и себя, и журналистов. Я думаю, проблема в том, что команда сегодня выглядела незаинтересованной в победе. Наверное, я буду прав, если скажу, что болельщики на трибунах больше хотели победить, чем команда на льду.

В четверг на «Минск-Арене» обычно приветливые и понимающие болельщики свистели. Так крупно динамовцы не проигрывали с октября 2018 года. Бичом в игре «Динамо» стали потери шайбы в зоне соперника - нижегородцы наказывали стремительными и голевыми контратаками. И не предъявишь претензий к вернувшемуся в ворота Юнасу Энроту, он как мог тянул команду, но был бессилен, когда рамку расстреливали с убойных позиций.

Сейчас у «Динамо» один из худших показателей в лиге по игре в меньшинстве, процент нереализованных численных преимуществ соперника (пенальти-киллинг) - 74,2%, хуже только у Риги. А по штрафным минутам (200, 11:06 в среднем за игру) минчане в топ-6 команд.

Может, кто-то скажет, что это издержки агрессивного хоккея, который проповедует Крэйг Вудкрофт, да следствие ошибок молодых хоккеистов. Но проблему пенальти-киллинга надо как-то решать, иначе получаются слишком большие энергозатраты, да и фора сопернику. А мы пока не так сильны, чтобы давать фору. Игра в большинстве средняя по лиге, но в последних матчах этот компонент совсем разладился. Да что уж там - два минувших матча «зубры» вообще не сумели забросить. Стоило Тему Пулккинену оказаться вне состава из-за травмы, как сразу почувствовали все.

- Думаю, даже если бы Тему Пулккинен был в составе, не факт, что он бы сыграл замечательно, потому что остальные 19 ребят почему-то не были готовы работать, - сказал Вудкрофт.

Тренеру припомнили, что еще недавно «Динамо» играло ярко.

- Это был сплоченный коллектив на одной волне. Победа над «Йокеритом» (5:0) - это уровень, на котором мы можем играть каждый вечер. К сожалению, после этого начался спад в результатах. Мы каждый раз говорим игрокам, что есть определенный объем работ, который нужно выполнить для победы в матче, но так получается, что хоккеисты почему-то его не выполняют. Это был мой месседж команде после матча. Я спросил: «Ребята, почему другие команды выглядят более заинтересованными в победе, чем мы?» Игрокам надо в этом разобраться.

Тренер вообще говорил непривычно эмоционально:

- Не буду кривить душой, если скажу, что это была худшая наша игра в этом сезоне. (…) Я думаю, что есть небольшая проблема в ментальности нашей команды. Мы должны перестать равнодушно относиться к своим поражениям. После таких матчей каждый игрок должен прийти в раздевалку, посмотреть в зеркало и сказать: «Что я сегодня сделал не так?», разобрать свои ошибки и в следующий раз постараться их не допустить. Конечно, сегодня мы разочаровали всех – и болельщиков, и себя, и журналистов. Я думаю, проблема в том, что команда сегодня выглядела незаинтересованной в победе. Наверное, я буду прав, если скажу, что болельщики на трибунах больше хотели победить, чем команда на льду.

По средней посещаемости в лиге «Динамо» лидирует 13 098 зрителей (на втором месте «Барыс» – 12 127, на третьем – СКА – 12 045).

А в турнирной таблице с 15-ю очками «зубры» на 10-м месте в Западной конференции, до зоны плей-офф два очка. Но если команда, судя по словам тренера, не хочет побеждать, то о каком плей-офф можно говорить?! По крайней мере, прямо сейчас.