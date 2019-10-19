Шагал, Колас и Купала: Нацбанк впервые показал деньги, которые могли бы ходить вместо нынешних купюр

Сегодня, 19 октября, исполняется ровно 25 лет с момента, когда белорусский рубль законодательно закрепили в качестве единого законного платежного средства Республики Беларусь. По этому поводу в Нацбанке открыли обновленный музей белорусских денег. С 20 октября попасть в него сможет любой желающий - правда, по предварительной записи. Накануне открытия «Комсомолка» побывала в хранилище и увидела то, что раньше тщательно скрывали.

- Все документы, касающиеся разработки денег, всегда находятся под грифом «Совершенно секретно», - рассказал «Комсомолке» начальник управления информации и общественных связей Нацбанка Александр Тимошенко. - Лишь спустя, как правило, 25 лет - их можно открыть и изучить. И сегодня мы впервые показываем эскизы купюр, которые могли стать новыми белорусскими деньгами, но по разным причинам этого не случилось.

Впервые о существовании этих денег «Комсомолка» написала еще в 2012 году. Выяснилось, что в 1994 году в Германии тайно напечатали новые белорусские деньги со Скориной и Купалой. Но пока купюры доехали до Беларуси, в ней появился президент, сменился герб и флаг - и деньги так и не вошли в оборот.

1 рубль с Каменецкой башней. Фото: stacksbowers.com.

Что с ними стало дальше - история умалчивает. По одним данным, они до сих пор лежат в хранилищах Нацбанка, по другим - их давно уничтожили. В эксклюзивном интервью «Комсомолке» экс-глава Нацбанка Тамара Винникова рассказала, что по крайней мере в 1997 году она еще видела эти деньги в секретном военном хранилище в Мачулищах.

«Комсомолка» неоднократно пыталась добиться от нынешних банкиров ответа на этот вопрос, но в Нацбанке рассказывать о судьбе тиража решительно не хотят и по сей день.

- Пройдет время, откроются секретные документы, и вы все узнаете, - говорит сегодня Александр Тимошенко.

В 2016 году образцы тех банкнот впервые вспыли на авторитетном американском аукционе Stack’s Bowers Galleries. Тогда удалось их рассмотреть во всех подробностях. А сегодня Нацбанк впервые официально показал эскизы тех денег. В 1992 году эскизы утверждали тогдашний глава Нацбанка Станислав Богданкевич, глава Совмина Вячеслав Кебич и председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич. Дизайн купюр разработал белорусский художник Александр Зименко. На них изображены Каменецкая башня, Спасо-Евфросиньевская церковь в Полоцке и портреты известных белорусов – Янки Купалы, Якуба Коласа, Франциска Скорины.

100 рублей с Франциском Скориной. Фото: stacksbowers.com.

Также Нацбанк впервые показал изображения денег, которые могли бы заменить нынешние деньги - напомним, их напечатали еще в 2000 году. На купюре в 100 рублей - Марк Шагал, на 200-рублевке - Янка Купала и Якуб Колас, а на банкноте в 500 рублей - Франциск Скорина.

На купюре в 100 рублей мог бы быть Марк Шагал.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

На 200-рублевке мог бы быть Янка Купала и Якуб Колас.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

На банкноте в 500 рублей мог бы быть Франциск Скорина.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

А еще показали изображения альтернативных вариантов денег, вышедших в 2005 году. Например, на 100-тысячной купюре могло бы быть другое изображение Несвижского замка.

100-тысячной купюре могло бы быть другое изображение Несвижского замка.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

А один из вариантов этой купюры и вовсе предполагал изображение Янки Купалы, а на обороте - деревенский дом в Вязынке, где родился народный поэт.

Один из вариантов этой купюры и вовсе предполагал изображение Янки Купалы, а на обороте - деревенский дом в Вязынке.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

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