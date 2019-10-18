Контактные зоопарки в России запретят c 2020 года. Будут ли отменять их и в Беларуси?

Сейчас около 45 стран в мире запретили контактные зоопарки и цирки из-за того, что они причиняют моральные страдания животным. Страны бывшего СССР на нововведения идут очень неохотно. Но в России сделали первый шаг - с начала 2020 года вступит в силу закон об ответственном обращении с животными. Он вводит запрет на любой бизнес, цель которого - «организация физического контакта с животным». То есть контактные зоопарки станут вне закона.

После постоянных объятий детей звери не только получают травмы, но и начинают от всех шарахаться.Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Минприроды: «Для дикого животного контакт с человеком - большой стресс»

Принятие закона Госдумой России заняло почти 10 лет. В Беларуси аналогичный закон об обращении с животными тоже пытаются принять много лет. В июне этого года с визитом в Беларусь даже приезжала помощница Брижит Бардо и просила ускорить его принятие. Но воз и ныне там - в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Именно в проект этого закона Министерство природы внесло инициативу о запрете контактных зоопарков.

- Контактные зоопарки для нашей страны - достаточно новое явление. В это же время мы столкнулись с проблемой контакта человека и дикого животного, - рассказала «Комсомолке» консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Татьяна Железнова. - Мы изучили опыт других стран и пришли к заключению, что такой контакт недопустим. Это априори дикое животное, для него контакт с человеком - большой стресс. Для человека это тоже опасно. Предугадать его поведение человек не может, поэтому случалось много разных инцидентов не только по вине животного, но и потому, что граждане не понимают, что перед ними - дикое животное.

- Около двух лет назад мы выступили с инициативой о внесении запрета на передвижные зверинцы и контактные зоопарки в закон об обращении с животными, разработчиком которого является Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, - комментирует Татьяна Железнова. - Этот закон охватывает всех животных - и домашних и диких, а в контактных зоопарках содержатся оба вида. Нормы о запрете использования животных в контактных зоопарках не могут быть закреплены в законе о животном мире, поскольку он регулирует вопросы только в отношении диких животных. Обращение с домашними и дикими животными, которые человек содержит в качестве компаньона, должны найти свое отражении в законе об обращении с животными.Как вообще делят между собой полномочия по защите животных Минприроды и Минжилкомхоз? Если обобщить, первые должны заниматься дикими животными, а вторые - домашними. Именно поэтому нельзя было внести запрет контактных зоопарков в закон Минприроды о животном мире, а не многострадальный закон об обращении с животными Минжилкомхоза.

В России контактные зоопарки запретят через пару месяцев, а в Беларуси и Украине все застряло на стадии законопроекта.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Российский вариант закона мы не смотрели»

Когда все-таки ждать реального запрета контактных зоопарков в стране?

- Нам неизвестно, когда закон будет принят, он пока не поступал к нам на согласование, но работа по нему возобновиться в предстоящем году. Мы будем отслеживать, чтобы эта норма в законе сохранялась и запрет на содержание диких животных вступил в силу. Российский вариант закона мы не смотрели, у нас разное законодательство. Если бы это был новый механизм, который у них существует, а у нас пока нет, - тогда, конечно, изучили бы их опыт, - подытожила специалист Минприроды.

Велика вероятность, что запрет зависнет вместе с принятием самого закона еще как минимум на год. За это время белорусские контактные зоопарки могут закрыться и без его помощи, из-за нерентабельности. На днях один из таких закрылся в Бресте, до этого - в Витебске и Бобруйске. Остается вопрос, куда потом девать животных? Волонтеры жалуются, что звери часто находятся в очень плохом состоянии - у многих пострадала не только психика, но и развились серьезные болезни. Остается только продавать либо усыплять. Но в зоопарки таких зверей не хотят брать, на воле они не выживут - не умеют охотиться. А найти им нового хозяина будет непросто - после постоянных крепких объятий детей они шарахаются от любого человека.