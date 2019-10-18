Выборы-2019: Минск прощается с депутатом Ириной Дорофеевой, а Новополоцк – с Вадимом Девятовским

В стране начинается агитация, и совсем скоро кандидаты начнут активно рассказывать о себе. Вы о них еще узнаете, а пока «Комсомолка» составила список ярких ныне действующих депутатов, которые решили в этот раз не переизбираться. Посмотрим, с кем этой осенью нам предстоит попрощаться.

Сильное обновление депутатов будет в Минске. Из 20 нынешних депутатов, заново баллотироваться не будут 13 человек. В Старовиленском округе больше не будет депутата-певицы Ирины Дорофеевой. В Калиновском округе - председателя «Белорусского фонда мира» Максима Мисько, в Коласовском - бывшего главврача 34-ой поликлиники Дмитрий Шевцова, в Кальварийском - замдиректора Музея истории города Минска Михаила Милованова, в Чкаловском – Натальи Климович, в Васнецовском – Валерия Бородени, в Партизанском - главврач хосписа Ольгу Мычко.

Шабаны потеряют депутата Оксану Нехайчик, Автозавод – Валерия Курсевича, Каменная горка – Людмилу Курбракову, Домбровка - председателя Фрунзенской районной организации «Белой Руси» Виталия Мисевца, микрорайон Восток - замдиректора ЦУМа Алексея Сокола, а Уручье – начальника Военной академии Сергея Бобрикова.

Брест прощается с Валентином Милошевским, который был депутатом два созыва, и с главой Белорусской федерации футбола Владимиром Базановым. Барановичи больше не увидят в депутатском кресле Ольгу Политко и зампреда Брестского облисполкома Леонида Цуприка. Также в Брестской области больше не выдвигается Юрий Дорогокупец – он был депутатом нескольких созывов.

В Витебске не будет баллотироваться Александр Цецохо. Новополоцк прощается с депутатством замглавы комиссии по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике, главы БФЛА Вадима Девятовского. Орша больше не увидит в депутатском кресле Людмилу Добрынину (была два срока), а Полоцк – Наталью Гуйвик (тоже была два срока).

Гомель прощается с депутатством начальника Института национальной безопасности Ивана Коржа, не будет баллотироваться Олег Левшунов, микрорайон Новобелица, вероятно, будет скучать по Елене Остапюк. Пригороды Гомеля лишились депутата Аллы Наумчк, которая избиралась два последних срока. Мозырь не увидит в депутатском кресле Николая Рассоху, Речица - зампреда Гомельского облисполкома Болеслава Пирштука, Рогачев – Владислава Щепова, Светлогорск – Галину Филиппович, а Хойники – Светлану Чекан. Три последних депутата избирались минимум на два срока.

В Волковыске больше не увидят в кресле депутата Александра Сегодника, в Лиде – Андрея Наумчика, в Слониме – Аллу Сопикову – все они избирались минимум два созыва. В Дятловском округе №56 больше не будет баллотироваться заминистра МВД Валентин Михневич.

В Березино больше не будет баллотироваться замначальника КГБ по Минску и Минской области Петр Атрощенко, Борисов прощается с Тамарой Красовской (была два срока), Жодино не увидит в кресле депутата замдиректора «Белаза» Дмитрия Заблоцкого, Пуховичи – Валерия Гайдукевича (был два срока), Солигорск - замдиректора «Беларуськалия» Андрея Рыбака.

Депутатское кресло от Осиповичей теперь точно не будет занимать член комиссии по нацбезопасности, олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович, от Бобруйска - директор «Бабушкиной крынки» Игорь Конончук, от Быхова – Татьяна Конончук. В Жители пригородов Могилева больше не смогут обратиться к зампреду Либерально-демократической партии Анатолию Хищенко, а жители Шклова – к помощнику президента Дмитрию Гоборову.

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