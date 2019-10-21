2019-10-21T11:49:56+03:00
Общество
КП Беларусь

«Бросал ребенка в стену»: 4-летняя девочка, избитая отцом, умерла в больнице

Следствие предполагает, что девочку до смерти забил родной папа, он задержан
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В отношении отца ребенка возбудили уголовное делоВ отношении отца ребенка возбудили уголовное дело
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ЧП произошло вечером 18 октября. В реанимацию Зельвенской ЦРБ поступила девочка 2015 года рождения. Она была без сознания и с многочисленными травмами. По предварительной информации следствия, их нанес родной отец ребенка за то, что дочь ослушалась его. 25-летний папа бил дочь руками и ногами, бросал на тахту и в стену. Когда 4-летняя девочка потеряла сознание, мужчина испугался и вызвал медиков. А пока врачи были в пути, пытался сам привести ее в чувство.

В Минздраве «Комсомолке» подтвердили: 20 октября ребенок умер от травм, не совместимых с жизнью.

Погибшая от рук отца девочка – старший ребенок в семье. У нее осталась 3-летняя сестра, которая также проживает с папой. Точнее, проживала: после инцидента ребенка передали органам опеки.

Раньше детей уже забирали из семьи в связи с социально-опасным положением. Но прошлой осенью вернули отцу, мать лишена родительских прав. В последнее время мужчина сожительствовал с женщиной, у которой тоже есть ребенок. Сейчас отца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство ребёнка".

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