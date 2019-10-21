«У меня 100 голубей, на корм в месяц уходит до 100 рублей». Кто и зачем заботится минских голубятнях

Голубятен в Минске осталось мало, пара десятков на весь город, причем около половины - во Фрунзенском районе. Район строился в начале 1950-х, среди его новоселов было немало ребят из поколения детей войны, которые держали голубей.

Корреспондент «Комсомолки» узнал, кто те минчане, которые сегодня разводят самых популярных городских птиц.

«Я завел первого голубя в 10 лет. Теперь мне 80»

В одном из дворов по улице Старовиленской стоит высокая металлическая голубятня. Рядом и ее хозяин.

- Я завел первого голубя и построил маленькую голубятню, когда мне было десять - после войны многие мастерили такие будки. Тогда отец всыпал мне: считалось, что разводят голубей только бандиты и бездельники. Но птичек я не разлюбил, - рассказывает пенсионер Геннадий Строев. Теперь ему 80 лет, а он все еще разводит пернатых.

- Душа поет, когда они все крепкие и здоровые! - улыбается мужчина.

В свои годы Геннадий Анатольевич выглядит лет на двадцать моложе паспортного возраста. Наверно, дело снова-таки в голубях.

- Они моя главная радость, - делится мужчина, - красивые, забавно летают. Любо-дорого смотреть. Пока я на даче, их кормит старший сын. Больше никому в семье не передалась любовь к голубкам.

Голубятня у Геннадия Строева не маленькая - метров семь в высоту. Фото: Евгений ПРОКОФЬЕВ

Голубятня Строева находится в паре десятков метров от школы. Ребята часто останавливаются поглазеть на птичек через железную сетку. Ближе Строев не пускает - птицы могут заразиться и погибнуть.

- Лет пять назад заболели и умерли 70 голубей, - продолжает Геннадий Анатольевич. - Они начинали трястись, из клюва у них текла жидкость. Вначале болели несколько, а потом и другие подхватили заразу. Погибли почти все - осталось восемь птиц. Так мне было грустно тогда...

Но сейчас у пенсионера голубятня снова заполнена.

- Добрые люди принесли пять почтовых голубей, и я купил еще пять. Они дешевые, стоит одна птица где-то 5 рублей. И голуби расплодились - всего пару лет прошло, а будка полная!

А голубятня у Геннадия Строева не маленькая - метров семь в высоту. На металлических стенах проступает ржавчина. Видно, что ей уже много лет.

- Эту будку мне подарили 30 лет назад, - говорит пенсионер. - Я преподавал в техническом вузе, дружил со студентами. Они однажды узнали, что я люблю голубей, и сделали мне подарок - договорились с заводом, чтобы там сварили для меня два этажа будки, и даже сами сделали чертежи. Потом сюда (показывает на землю) приезжал кран и устанавливал будку.

"Теперь для голубей я тренер, а они - мои подопечные"

Во многих странах давно развит голубиный спорт. В США такие птичьи гонки начали проводить еще в 1875-м, а в Китае спортивные голуби ценятся на вес золота. Например, в марте китайского голубя-чемпиона продали за 1 миллион 250 тысяч евро. Кстати, такие гонки проводятся и у нас.

- На соревнованиях в мае этого года мои голуби стали чемпионами Беларуси, - рассказывает голубевод 53-летний Леонид Добровольский. - Из 35 птиц мой питомец оказался самым быстрым. Любовь к голубям мне передалась от отца, он тоже был голубеводом. Еще мальчишкой я видел, как трепетно он ухаживал за птицами.

Голубевод 53-летний Леонид Добровольский. Фото: minsknews.by

Голубятня Добровольского находится во дворах на улице Янки Мавра.

- Теперь же для голубей я тренер, а они - мои подопечные, - делится Леонид. - Я готовлю их к соревнованиям так, как готовят олимпийских чемпионов. Целый год поддерживаю в форме, подбираю им специальный рацион, добавляю витамины. Смесь, которой можно кормить спортивных голубей, у нас не продается. Приходится закупать особую смесь 14 злаков из Москвы, а витамины - из Польши. Причем для каждого сезона корм свой и свои витамины. Например, зимой смесь должна быть такой, чтобы голуби не растолстели, поэтому даю им еще тертые овощи.

Чтобы голуби стали чемпионами, нужно вложить в них много сил.

- Мне не жалко времени на них, - продолжает Леонид. - Каждый день встаю рано и бегу в голубятню, чищу ее, кормлю голубей. А потом - сразу на работу. Когда получается вернуться в питомник вечером, устраиваю для птиц тренировочные полеты. Перед соревнованиями, они обязательно проходят программу, в которой их десять. Если всего этого не делать, то на соревнованиях голуби будут просто прилетать, но чемпионами не станут.

На гонках голуби не собираются вместе. Их забирают из питомника и отвозят на заданное расстояние. Потом отпускают, и они как можно быстрее должны прилететь домой. Как только голубь садится на посадочную доску в своей голубятне, чип записывает время. Выигрывает птица, которая развила самую высокую скорость.

Голубятня Добровольского находится во дворах на улице Янки Мавра. Фото: minsknews.by

- Почему голуби стараются лететь как можно быстрее? Все просто: они не терпят разлуку с семьей и стараются как поскорее вернуться в родное гнездо. Это у них в крови, - рассказывает Леонид. - Спортивные голуби - удовольствие не из дешевых. Взнос в Минский клуб спортивного голубеводства - эквивалент $150 в год. На каждого голубя нужен минимум 1 кг смеси в месяц, у меня 100 голубей, и я ежемесячно трачу на корм 65 - 95 рублей.

ЕСТЬ ВОПРОС

Может ли голубь заразить человека?

После рассказа о том, что у голубевода умерли почти все птицы от болезни, мы решили узнать, могут ли голубиные болезни передаваться человеку.

- Голуби могут заболеть орнитозом, сальмонеллезом, болезнью Ньюкасла, но подхватить заразу от уличной птицы почти нереально, - говорят в Минской городской ветеринарной станции. - Тем не менее меры предосторожности не бывают лишними. Если вы будете бросать корм для голубей на асфальт или оставлять его в кормушке, то за свое здоровье можете быть спокойны. Не рекомендуется кормить голубей с рук. Если вы прикоснулись к птице, то обязательно помойте руки с мылом, а увидев больного голубя, не трогайте его. Зараженная птица выглядит вялой, худой и взъерошенной. Обычно у таких особей слезятся глаза и есть кашель.