2019-10-21T18:09:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пыталась его остановить - не вышло». Что случилось под Зельвой, где отец до смерти избил 4-летнюю дочь

По словам гражданской жены, мужчина был трезв, а раньше не был агрессивен к жившим с ними троим детям
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Следствие предполагает, что девочку до смерти забил родной папа. Фото: СКСледствие предполагает, что девочку до смерти забил родной папа. Фото: СК
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- Он спокойный, даже голос на детей не повышал. И на велосипеде с детьми ездил, - рассказывает местная жительница. - Говорят, что надо спокойных бояться…

Трагедия произошла в одной из деревень Зельвенского района вечером 18 октября. 25-летний отец избил 4-летнюю дочь за то, что она его ослушалась.

- Мужчина стал трясти девочку, наносить удары руками и ногами, бросал ее, она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал экстренные службы, до приезда медиков сам пытался оказать ей помощь, - сообщает Следственный комитет.

Девочку отвезли в реанимацию. Но вечером 20 октября она скончалась, не приходя в сознание. Отца ребенка задержали.

Известно, что он воспитывал еще и 3-летнюю дочь. Сейчас она передана органам опеки, на теле ребенка тоже обнаружены телесные повреждения. Мать девочек лишена родительских прав. Дети ранее уже изымались из семьи, потому что находились в социально-опасном положении. Год назад их вернули.

25-летний папа бил дочь руками и ногами, бросал на тахту и в стену. Фото: СК

25-летний папа бил дочь руками и ногами, бросал на тахту и в стену. Фото: СК

Отец погибшего ребенка жил вместе с женщиной, у которой есть четырехлетняя дочка. Таким образом, в семье было трое детей.

- Если честно сказать, у меня нет желания ни с кем разговаривать, - говорит убитым, очень тихим голосом гражданская супруга мужчины Анна (имя изменено. - Ред.). Женщина трудится рабочей в соцслужбе. - Кирилл (подозреваемый. - Ред.) не был таким, я первый раз его таким увидела. Он ничего не пил, был трезвым. Когда все произошло, я была дома на кухне. Он был спокойный, даже соседи в это не верили.

- А как он относился к вашей дочери?

- Хорошо относился.

- Никогда не поднимал руку?

- Нет. У нас дома не было никаких скандалов. Он не был таким агрессивным, как в тот злосчастный день. Он был очень заботливым. К моему ребенку он тоже очень хорошо относился. И мой ребенок тянулся к нему.

- Вы считаете, что он не осознавал, что делал?

- Наверное, нахлынуло… Какие-то эмоции. Наверное, несознательно он это сделал.

Видно, что вспоминать случившееся женщине тяжело:

- Я сама зашла в комнату, - вздыхает та. - Я пыталась остановить, у меня ничего не вышло… Я вызвала скорую помощь.

По словам сожительницы Кирилла, мать дочерей подозреваемого сейчас отбывает наказание.

До лета Кирилл находился в декретном отпуске. А недавно он устроился в колхоз, но не успел там проработать ни дня. От работы ему дали дом, где шел ремонт. Туда семья собиралась переехать.

Расследование уголовного дела продолжается.

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