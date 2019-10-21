Нацбанк: белорусы продолжают набирать потребительские кредиты, хотя ставки по ним растут

Белорусы продолжают активно брать банковские кредиты, это касается и юридических лиц, и населения. В Нацбанке предостерегают: кредитный риск в банковском секторе остается самым значимым для финансовой стабильности в целом.

Как отмечено в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина, максимальный рост отмечается в секторе потребительского кредитования. По итогам сентября текущего года 30,8% всех открытых коммерческими банками кредитных линий приходится именно на потребительские кредиты населению.

Для сравнения: на 1 января 2018 года данный показатель составлял 15,8%, а на 1 января 2019-го - 21%. При этом наблюдается увеличение средней процентной ставки по новым выдаваемым населению кредитам в белорусских рублях. Если в декабре 2018 года она составляла 9,9% годовых, то по итогам сентября 2019-го - 10,5 %. Рост средней процентной ставки на 0,6% не снизил, однако, спрос на потребительские кредиты. Напротив, годовой прирост выданных населению рублевых кредитов на 1 октября 2019 года отмечается на уровне 22,8%. Вместе с тем еще год назад темпы роста потребительских кредитов отмечался на уровне 45,7%, то есть годовое снижени существенно. Это, как отмечается в докладе специалиста Нацбанка, результат принимаемых регулятором мер, направленных на ограничение предельной долговой нагрузки кредитополучателя. Делается это для того, чтобы уменьшить количество проблемных кредитов. Отметим также, что в сентябре текущего года долги белорусов перед банками достигли очередной рекордной отметки - более 13 млрд. рублей. Сюда входят задолженности по потребительским кредитам, займам на приобретение жилья и автомобилей, карты рассрочек.

Отметили в Нацбанке и устойчивую ситуацию на депозитном рынке, основанную на сохраняющейся привлекательности доходности рублевых вкладов. По результатам сентября 2019 года уровень средних срочных рублевых депозитов населения за год увеличился на 21,2%. Чаше всего белорусы используют безотзывные вклады в белорусских рублях. Их доля в общей структуре депозитов по итогам сентября 2019 года составила 91,8% (для сравнения: показатель декабря 2018 года - 87,6%). Больше всего (76,5%) востребованы белорусами долгосрочные депозиты. Средняя процентная ставка по рублевым депозитам за год почти не изменилась: в сентябре 2019 года она составляла 9,8%, эта цифра характеризовала и уровень декабря 2018 года.

Вместе с тем на протяжении текущего года объем валютных депозитов колебался вблизи 8 - 8,1 млрд. долларов. При этом белорусы чаще всего отдают предпочтение безотзывным валютным вкладам: если в декабре 2018 года они составляли 55,5% в общей структуре валютных депозитов, то по итогам сентября 2019 года этот показатель вырос почти на 10% и составил 65,2%.

БУДЬ В КУРСЕ

Что почем?

Если проанализировать рынок потребительского кредитования за последние несколько месяцев, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, средняя ставка по оформляемым кредитным договорам снижается: в мае она составляла около 15,5%, сегодня же вполне можно получить деньги под 13,7%. Речь идет о предложениях, не требующих поручительства или залога, а также допускающих досрочное погашение.

Во-вторых, если вы готовы принести справку о доходах, а лучше привести в банк поручителя, то ставка потребительского кредита может составить 10,5% - 12,5%. Такие предложения есть у Беларусбанка, Идея Банка, Белагропромбанка.

В-третьих, в целом неизменными остаются сроки кредитования и максимальная сумма потребительского кредита. Банки в большинстве своем кредитуют население на срок не более пяти лет, выдавая максимально до 15 000 рублей.