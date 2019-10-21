Хочешь ребёнка? Сначала получи 5 высших образований!

Быть современной мамой - значит успевать развиваться и развивать ребёнка (а кроме этого - развивать своё дело или блог в Instagram), расписывать дела на день и ловко маневрировать между походом в поликлинику и деловой встречей. А эти девушки ко всему этому добавили ещё и участие в конкурсе красоты и создание социального проекта. «Комсомолка» поговорила с участницами белорусского этапа конкурса «Миссис Мира 2020» о материнстве, раннем развитии и различии подходов со своими мамами и бабушками.

Участницы белорусского этапа конкурса «Миссис Мира 2020» в рамках репетиций и подготовок нашли время, чтобы вместе отметить День матери и вручить друг другу подарки. Такое событие стало уже традицией: в прошлом году участницы конкурса тоже отмечали День матери в кругу коллег-конкурсанток (которые за время подготовки тоже отчасти стали семьёй) и своими детьми. Дети - развлекаться в бассейн под чутким руководством тренеров Penguin, мамы - общаться в семейное кафе с правильным питанием, кофе без кофеина и обмениваться подарками. И конечно, говорить о самом главном - о том, каково сегодня быть мамой.

- В нашем проекте тема материнства звучит постоянно, - рассказывают организаторы «Миссис мира 2020: белорусский этап» Дарья Реут и Ольга Пасканная. - И с каждым новым этапом мы понимаем, насколько важно говорить об этом и обмениваться мнениями. Наше общество как раз находится в том моменте, когда меняются ориентиры, приходит совершенно новое понимание отношений «мама-ребенок» и в принципе роли мамы. Многие теряются, некоторых это даже пугает и возникает много вопросов «как же правильно?», а поэтому так важно делиться опытом друг с другом и находить баланс.

Фото: РИДЕЦКИЙ Никита

Мы задали участницам проекта 5 главных вопросов о материнстве и воспитании.

1. Как современная мама отличается от своей мамы и бабушки?

Анастасия Сташевская:

«Нынешние мамы больше проводят времени с ребенком, больше слышат его и воспринимают как личность!»

Анна Аркадьева:

«Современные мамы растят детей в постоянно изменяющимся мире, где часто размыты границы и понятия, где сложно понять, что истинно, а что нет. В таких условиях особенно важно иметь нравственные ценности и передавать их своим детям. В этом случае у них будет опора и база для жизни»

Ольга Ковалевская:

«Сегодняшние мамы больше уделяют внимания своей личности. Они образованы, умны, красивы и при этом успевают уделять должное внимание семье и детям»

Эльвира Жданович:

«Они более самостоятельны и решительны. Для современной мамы не важно, «что скажут люди», ей важно собственное благополучие и благополучие ее детей»

Жанна Лабуш:

«Они стараются успевать все: держать себя в форме, делать карьеру, уделять внимание семье, заниматься саморазвитием. Наши мамы и бабушки были очень поглощены работой!»

Янина Бахаревич:

«У современных мам больше возможностей, которых, к сожалению, не было у наших мам и бабушек. Сейчас современные мамы более социально активные, есть больше вариантов для саморазвития, путешествий вместе с детьми»

Екатерина Любчик:

«Мы более мобильны, гибки и в целом многофункциональны по сравнению с предыдущими поколениями. Раньше мама ушла на работу на целый день, и поел ты или не поел – это твои проблемы. Уроки сделал – молодец! Нет? Получил выговор и свободен. А теперь каждая мама сочетает в себе психолога, диетолога, врача и ещё кучу других профессий. Как сказала одна моя знакомая: «Хочешь ребёнка? Сначала получи 5 высших образований и начни с медицинского...»

Фото: РИДЕЦКИЙ Никита

2. Что такое «воспитание»?

Янина Бахаревич:

«Ребенка не нужно воспитывать, с ним нужно дружить и подавать личный пример»

Анна Аркадьева:

«А я считаю, что маленький человек появляется у тебя для того, чтобы на самом деле воспитывать тебя и выявлять твои недостатки. Чаще всего дети учат своих мам терпению, чуткости, мудрости, ну и, конечно, любви - к себе, к людям и к миру».

Жанна Лабуш:

«Воспитание для меня - это мой собственный пример. Будь то сын или дочь - это пример женственности, тепла, нежности и любви, доброго отношения и уважения к людям и жизни в целом. Также приветствую традиции в семье».

Ольга Ковалевская:

«Соглашусь, что важно воспитывать личным примером и проводить больше времени с ребёнком»

Анастасия Сташевская:

«Воспитание - это помочь ребенку стать человеком со своими мыслями, чувствами, помочь ему пройти сложные пути и не опустить руки»

Эльвира Жданович:

«И к тому же научить быть ответственным человеком, справедливым и отзывчивым»

Екатерина Любчик:

«Я не верю в теорию, что «ребёнку надо давать право выбора» (простыми словами - «что хочет - пусть то и делает»). В 16-17 лет - пожалуйста, ну уж точно не в 4 и даже не в 10. У моих детей очень жесткий и четкий распорядок. У них есть авторитет, слова которого не обсуждаются и подлежат 100% выполнению. Это слова папы. Хотя папа их первым и балует. А в целом все просто: любой ребёнок повторяет то, что видит»

Фото: РИДЕЦКИЙ Никита

3. Какие плюсы и минусы у современного воспитания?

Анастасия Сташевская:

«Дети очень мало проводят времени наедине с собой. В их жизни есть игрушки, гаджеты, и они не могут включать воображение и играть исключительно своими идеями»

Эльвира Жданович:

«Сейчас стремятся растить детей как цветы: в нежных условиях, не повышать голос и не дай Бог шлепнуть по попе. Конечно, хочется баловать своего ребёнка. Но впереди жизнь и она, к сожалению, балует не часто. Поэтому умеренная строгость не помешает. Из плюсов хочу выделить в первую очередь то, что родители поняли, как важно проводить время с детьми: ходить на пикник, сводить в кино или детский центр, устроить семейную фотосессию».

Екатерина Любчик:

«Да, новое поколение детей окружено гиперопекой. И это главный бич современного воспитания. Мы, дети конца 20 века, принадлежали сами себе, поэтому сейчас через одного к психологам приходят «недолюбленные» дети, которые будучи уже взрослыми, не могут справиться со своими детскими травмами. Поэтому современные родители компенсируют свой личный детский недостаток внимания на своих малышах, опекая их. Из плюсов: у наших детей точно будет меньше психологических травм, чем у нас!»

Жанна Лабуш:

«Свобода и вседозволенность - две стороны медали. Я против вседозволенности. Должно быть уважение к старшим»

Ольга Ковалевская:

«Но воспитание предполагает больше свободы для развития личности ребёнка - и это большой плюс»

4. Ваше отношение к раннему развитию ребенка?

Анастасия Сташевская:

«Я не поддерживаю раннее развитие, на мой взгляд, нужно дать ребенку свободу и больше времени проводить на улице, в парке, ребенок должен сам познать этот мир».

Анна Аркадьева:

«Соглашусь, что раннее развитие не так необходимо, как это считается сейчас. Здесь вопрос скорее прибыли бизнеса, построенного на мамах и детях. Важно вкладываться в детей эмоционально с рождения и всегда, быть внимательной к ребёнку. А остальное уже опционально».

Ольга Ковалевская:

«Всему своё время, и детство должно быть детством. Мы стараемся брать с собой ребёнка в поездки как можно чаще. А из дополнительных занятий у нас только «брейк-данс», который ему очень нравится!»

Жанна Лабуш:

«Лучше всего ребенка развивает Любовь родителей, атмосфера Любви. Тогда все происходит естественным путём, и дети всегда одарённые. Моя дочь пошла в школу в 5 лет, изучала английский, позже польский, 9 лет занималась бальными танцами, работала ведущей и выступала на многих детских мероприятиях, участвовала в показах. Средний сын ходит в детскую Академию, занимается футболом и карате. Младшему 6 месяцев, и мы просто безумно любим его!»

Екатерина Любчик:

«А я активная мама. Поэтому естественно создала своим детям максимально наполненный образ жизни. Мой старший сын плавает практически с рождения в бассейне, и в 4 года переплывает по скорости семилетних детей. В целом он занимается 12-ю разными видами деятельности, включая английский, борьбу, скалолазание, рисование, шахматы, ментальную арифметику и воскресную школу. На полном серьезе подумываем еще добавить китайский. Естественно, он ходит в сад. Младшему пока два, и расписание у него попроще. Но в будущем он будет загружен максимально. Когда пойдёт школа, возможно придётся от чего-то отказаться. А пока пусть развиваются оптимально».

Фото: РИДЕЦКИЙ Никита

5. Какой главный совет вы дадите своему ребёнку?

Анастасия Сташевская:

«Ничего не бойся, будь добра к людям, но справедлива»

Эльвира Жданович:

«Будь терпеливым. Все приходит к тем, кто умеет ждать. И всегда находи время для семьи»

Ольга Ковалевская:

«Живи и радуйся каждому дню жизни»

Анна Аркадьева:

«Будь лучше своих родителей. Только в этом случае будет эволюция человечества».

Янина Бахаревич:

«Ничего не бойся и верь в себя»

Екатерина Любчик:

«Пробуй все, что не угрожает твоей жизни и не испортит твоё здоровье, чтобы потом было, что детям рассказать!

Жанна Лабуш:

«Люби все живое: людей, животных, природу. Люби родную землю. Будь искренним и настоящим»

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Главные слова, которые хотелось бы сказать своим мамам

Екатерина Любчик:

«Мамочка, просто будь рядом с нами как можно дольше, будь здорова и не нервничай по пустякам! Мы, дети и внуки, очень тебя любим и нуждаемся в тебе! Ведь пока есть Мама, ты можешь оставаться ребёнком!»

Жанна Лабуш:

«Мамочка, спасибо Тебе, за урок Семьи, отношения к своему Мужу (моему Отцу), за Любовь, в которой я росла, за личный пример того, что и через 42 года брак может быть крепким и все таким же ярким! Я Тебя Люблю!»

Анастасия Сташевская:

«Мама, спасибо, за терпение и любовь, которые ты даришь каждый день!»

Эльвира Жданович:

«Спасибо! Спасибо мама за все! И всегда знай, я тебя очень люблю!»

Ольга Ковалевская:

«Люблю тебя, мамочка! Будь здоровой и береги больше себя!»

Анна Аркадьева:

«Спасибо, спасибо и ещё раз спасибо!»

Янина Бахаревич:

«Люблю тебя, спасибо за то, что ты есть в моей жизни!»

Серии реалити-проекта «Миссис Мира 2020: белорусский этап» можно посмотреть на видеосервисе VOKA.