2019-10-21T15:52:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусы обокрали 60 фур в Германии, полиция поймала главаря и троих его подчиненных

Европол: «Выбирали грузовые автомобили, остановившиеся на парковках и в местах отдыха на трассе»
Наталья ПАРТОЛИНА
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Воров из Беларуси поймали в Германии с поличным - они нагрузили целую фуру краденными телевизорами. Фото: Европол.Воров из Беларуси поймали в Германии с поличным - они нагрузили целую фуру краденными телевизорами. Фото: Европол.
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Правоохранительные органы Германии расследовали дело о серии ограблений автопоездов с декабря 2018 года. Злоумышленники выбирали большегрузные автомобили, остановившиеся на парковках и специальных местах отдыха на трассе. Пока водители отдыхали, из фур похищали грузы.

Преступники орудовали преимущественно на автобане №7, недалеко от Ганновера - административного центра земли Нижняя Саксония. Как сообщает пресс-служба Европола, 10 октября их задержали с поличным.

Оказалось, банда, специализировавшаяся на автопоездах, состояла из граждан Беларуси. В нее входили как минимум шесть человек. Задержать удалось четверых, в том числе и главаря преступной группы. Задействованы были не только правоохранительные органы Германии, но и французская жандармерия, власти Чехии и Европейское полицейское агентство. У преступников конфисковали фуру, груженную украденными телевизорами.

По данным Европола, граждане Беларуси въехали на территорию ЕС, уже имея намерение совершать преступления. У членов группы были не только легковые автомобили, но и несколько фур, на которые они загружали украденные товары, чтобы потом перевезти их в другие страны. Только в Нижней Саксонии они совершили около шестидесяти однотипных преступлений. Общий ущерб от их действий - более полумиллиона евро. Подозревают их и в совершении ряда аналогичных краж на территории Франции. Расследование продолжается.

Всего в 2018 году на территории Германии так называемая русская мафия (преступные группы, созданные выходцами с постсоветского пространства) по числу совершенных преступлений уступает только арабо-турецким преступным кланам, пишет Deutsche Welle.

В феврале двое граждан Беларуси были задержаны в польском городе Сувалки - они обокрали один большегрузный автомобиль и слили топливо из другого. А в 2016 году в Беларуси поймали банду, которая грабила фуры прямо во время движения - бандиты вскрывали автопоезд, стоя на капоте движущейся за ним легковушки, и похищали груз. Около года таким образом работала группа из белорусов и украинцев.

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