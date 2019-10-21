2019-10-21T16:07:43+03:00
Спорт
КП Беларусь

Брестское «Динамо» все ближе к свержению БАТЭ

Разрыв уже 7 очков. В следующем туре преследователи брестчан играют между собой
Владимир КРИУЛИН
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Сергей Кривец сравнял счет в матче "Динамо" Брест - "Слуцк". Фото: dynamo-brest.byСергей Кривец сравнял счет в матче "Динамо" Брест - "Слуцк". Фото: dynamo-brest.by
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Очередной тур чемпионата Беларуси по футболу подарил несколько сенсаций: минское «Динамо» уступило «Витебску» (0:2), «Шахтер» - «Дняпру» (0:2), БАТЭ сыграл вничью (1:1) с «Гомелем», который занимает предпоследнее место и борется за выживание в Высшей лиге. Субботний матч борисовской команды интересовал больше всего, ведь «желто-синие» в погоне за лидирующим брестским «Динамо». После матча Алексею Баге задали вопрос, нет ли опасений, что чемпионство уже ушло?

- Да, мы ситуацию себе осложнили, но говорить о том, что поставлена точка, я не стал бы. Между собой еще играть прямым конкурентам, нам ехать в другие города, - ответил Бага.

В чем-то он прав. Ведь брестчанам еще надо было в воскресенье обыграть «Слуцк». И до 80-й минуты они дома проигрывали. Но счастливо спасли матч - победа 3:2.

- Осталось 5 матчей до конца чемпионата, идем на первом месте. Мы знаем, как сыграли наши соперники, но еще будет сложно. Надо собраться и сыграть хорошо последние игры. Иногда будет нервозность, как сегодня, - сказал тренер «Динамо» Марцел Личка.

- У вас есть ощущение, что это чемпионский матч?

- Да. 14 дней назад нам тоже было сложно в Гродно (победа 1:0 над «Неманом». - Ред.). Большую работу там сделал Гутор (отбил пенальти и еще несколько раз спас. - Ред.). Мы забили только на 81-й минуте. Сегодня тоже до 79-й минуты мы были в ауте. Как я говорю игрокам: Winner win or loser lose («победитель побеждает, лузер проигрывает». - Ред.).

До финиша чемпионата брестчанам осталось провести пять матчей, БАТЭ - шесть. Сейчас между ними семь очков. Очевидно, что у «Динамо» все козыри на руках и они в шаге от воплощения мечты - в год 1000-летия Бреста стать чемпионом страны. БАТЭ же впервые с 2006 года может остаться без золотых медалей. Да и за серебро, возможно, им еще предстоит побороться с «Шахтером» - очная встреча в следующем туре 27 октября.

Положение лидеров: 1. «Динамо-Брест» - 64 очка (25 матчей). 2. БАТЭ - 57 (24). 3. «Шахтер» - 57 (24). 4. «Динамо-Минск» - 45 (24).

Оставшиеся матчи «Динамо-Брест»: «Гомель» (в гостях), «Шахтер» (дома), «Ислочь» (г.), «Витебск» (д.), «Динамо-Минск» (г.).

БАТЭ: «Шахтер» (г.), «Дняпро» (г.), «Ислочь» (д.), «Витебск» (г.), «Динамо-Минск» (д.), «Торпедо-БелАЗ» (г.).

«Шахтер»: БАТЭ (д.), «Динамо-Брест» (г.), «Славия» (д.), «Минск» (г.), «Городея» (д.).

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