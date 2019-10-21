2019-10-21T16:06:00+03:00
Досуг
КП Беларусь

В Минске впервые выступит хэви-метал группа Nightwish

Сочетание академического женского вокала с тяжелой рок-музыкой
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: организаторыФото: организаторы
Изменить размер текста:

Отличная новость для любителей симфоник-металла: Nightwish - одна из известнейших финских групп во всем мире едет в Минск с новым альбомом. Дата его выхода пока держится в секрете, но уже известно, что Беларусь станет одной из первых стран, услышавшей его вживую.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Хэви-метал группа Nightwish была основана в 1996 году Туомасом Холопайненом, Эмппу Вуориненом и Тарьей Турунен, и с тех пор не перестает покорять поклонников своим фирменным звучанием. Сочетание академического женского вокала с тяжелой рок-музыкой, которое сделало группу узнаваемой. Второй студийный альбом коллектива - «Oceanborn» - получил платиновый статус, а пластинка «Whishmaster», вышедшая в 2000 году, была названа альбомом года по версии журнала «Rock Hard».

Разогревать фанатов перед выступлением легенд будут еще одни рокеры – группа Beast in Black. Основной идеей музыкантов является манга и аниме. Группа уже выступала на разогреве у Nightwish в 2015 году, даже не успев выпустить свой дебютный альбом.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Когда: 31 мая, 19:00

Где: Falcon Club Arena

Цена вопроса: фанзона 80 BYN (первые 200 билетов), после 90 BYN; сектора от 70 до 120 BYN

Билеты можно приобрести во всех кассах и на сайте kvitki.by

Инфолиния: (44) 5-947-947 4a.by

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Гомельский Каин сознался в убийстве младшего брата
Белорусов приглашают на мероприятия по захоронению Кастуся Калиновского в Вильнюсе
Беларусь поднялась в рейтинге благосостояния
Минчанин угнал машину, чтобы помириться с девушкой, но попал в ДТП
На трассе М10 погиб брестчанин: на ходу он открыл дверь и выпал на дорогу
Лукашенко о Мулявине: «Этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке»
Директор фирмы в Витебске подозревается в организации финансовой пирамиды
В Гомеле пропали две несовершеннолетие девушки
Девочка, избитая отцом в Зельвенском районе, умерла в больнице
В пиццерии в ТРЦ Galileo в Минске загорелась бытовая техника
Утром в понедельник на МКАД сгорела фура
Россия упростит получение гражданства для белорусов
Лукашенко - о ЕС: «Разведка доложила, как они оценивают Беларусь»
С понедельника переписчики начинают ходить по домам
«Жизнь дороже». Секрет таинственных граффити в Гомеле разгадан?
Фотографии минского метро попали в книгу канадского фотографа
Самолеты сбрасывают над белорусскими лесами необычный корм для диких зверей
Австралийский пассажирский самолет совершил самый долгий перелет в истории