Белорусский вратарь вышел на матч в образе Яшина

На выходных все матчи чемпионатов России в разных дивизионах были посвящены памяти великого вратаря. Белорусский вратарь «Оренбурга» Андрей Климович на матч вышел в особой форме: лаконичный черный свитер и кепка - именно в таком образе все помнят Льва Яшина (правда, на его форме еще был вензель литеры «Д» - эмблема команды «Динамо»).

Андрей Климович перед матчем "Оренбург" - "Крылья Советов". Фото: fcorenburg.ru

Образ Климовича оценили как футболисты, как и болельщики. Но саму игру он провел в современной экипировке, а его «Оренбург» проиграл «Крыльям Советов» 0:1.