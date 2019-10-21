Проект указа о борьбе с перекупщикам находится на согласовании у президента

Еще 16 октября на заседании коллегии Комитета госконтроля и Генпрокуратуры председатель КГК Леонид Анфимов анонсировал проект нормативного акта, определяющего новые правила деятельности посредников. Оценивая ежегодные потери бюджета от недобросовестного посредничества, он назвал показатель, составляющий около 3% ВВП страны, что в денежном выражении составляет 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, говорилось и о планируемом совещании у президента, где рассмотрят весь спектр вопросов, связанных с необоснованным, недобросовестным посредничеством.

По данным канала СТВ, прозвучавшим в эфире 20 октября, проект указа уже передан на рассмотрение президенту. По словам Леонида Анфимова в указе будет определен обязательный принцип: если закупки осуществляются за счет государственных средств, то согласование их с вышестоящими органами будет обязательным.

- Если это колхоз, который находится в коммунальной собственности - то с тем органом, который осуществляет владельческий надзор, у кого находятся акции этого предприятия, - цитирует БелТА председателя госконтроля.

Вместе с тем планируется, что будет определен некое пороговое значение, сумма, являющаяся пределом закупки, которую предприятие сможет осуществлять без согласования и без разрешения вышестоящего органа.

- Скорее всего, постановлением Совета министров будет регулироваться этот ограничительный ценз, чтобы там купить кусок бумаги, вы не ходили по министерствам и не спрашивали разрешения, - пояснил Леонид Анфимов.

Председатель госконтроля подчеркнул: добросовестным посредникам беспокоиться не о чем. Многие их них получают у производителя дилерскую скидку, работают по упрощенной системе налогообложения, пользуются льготами. За счет всего этого цена для конечного потребителя минимизируется. Указ будет направлен не на этих добросовестных ответственных посредников, а на тех, кто перепродает продукцию втридорога.