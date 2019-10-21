2019-10-21T18:19:16+03:00
Экономика
КП Беларусь

«С понедельника ты производишь диваны»: откровения от Евгения Черняка, Виктора Прокопени и Ксении Собчак

Ксения Собчак, Евгений Черняк, Игорь Манн, Александр Фридман, МТБанк и семь тысяч белорусских предпринимателей. Всех их объединили Big Money
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Ксения Собчак рассказала технологию создания личного бренда.Ксения Собчак рассказала технологию создания личного бренда.
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А если точнее, объединил и собрал в одном зале, состоявшийся 19 октября в Минске практический бизнес форум «Бизнес-Пробуждение: Big Money», на котором и обсуждали, как эти самые большие деньги заработать.

Звездный состав спикеров оправдал ожидания - было интересно, познавательно и энергично. Десятки идей, мыслей и рекомендаций были записаны в блокноты. Многие - с пометкой «сделать в понедельник».

«Бизнес Пробуждение: Big Money» собрало 7 тысяч мотивированных людей.

«Бизнес Пробуждение: Big Money» собрало 7 тысяч мотивированных людей.

«Нет ничего сложнее, чем вводить новшества. Потому что у новшества есть вялые сторонники и активные противники. Сторонники не уверены, что станет лучше, а противники уверены, что станет хуже», - пусть эту мысль Александр Фридман позаимствовал у Макиавелли, но актуальна она и сегодня.

А как вам рекомендация от Игоря Манна: «Любить клиента надо с выгодой для себя»? К сожалению, многие из нас об этом забывают и либо любят клиента, либо ищут выгоду.

Игорь Манн посоветовал любить клиента с выгодой.

Игорь Манн посоветовал любить клиента с выгодой.

«Либо вы строите из себя и карьеры бренд, либо проиграете», - это уже цитата от несравненной Ксении Собчак - человека, который превратил свое имя в бренд первой величины.

«Никогда не тратьте время на людей, которые врут. Это один шаг до предательства. Время – это самый ценный и невосполнимый ресурс. Поэтому рядом с вами должны быть честные, хорошие люди», - бесценный совет от Евгения Черняка.

Евгений Черняк (в центре) уже не первый раз принимает участие в «Бизнес Пробуждении».

Евгений Черняк (в центре) уже не первый раз принимает участие в «Бизнес Пробуждении».

Но, безусловно, самым ярким событием конференции стала панельная дискуссия, которую, по-хорошему, стоило бы назвать ток-шоу: ведь модератором стал известный украинский бизнесмен и ведущий самого популярного youtube-канала о бизнесе (Big Money) Евгений Черняк! Ну а участниками стали акулы белорусского бизнеса Сергей Вайнилович и Виктор Прокопеня. И не только: Евгений Черняк дал возможность презентовать себя нескольким предпринимателям из зала и выбрал двоих, которые также заняли места на сцене.

Говорили откровенно о главных «болезнях» и проблемах бизнеса, отвечали на вопросы из зала и Инстаграма Виктора Прокопени. «Скорость или концентрация?», «Что делать, когда кассовый разрыв и кончились деньги?», «Готовы ли вы стать репродуктивным донором?» (спойлер: ни один предприниматель, находившийся на сцене, не согласился).

Виктору Прокопене вопросы присылали в Инстаграм.

Виктору Прокопене вопросы присылали в Инстаграм.

А настоящей «звездой» этого импровизированного ток-шоу стал бизнесмен из зала, производящий батончики мюсли. Он на 100% использовал выпавший ему шанс и успел за несколько минут: прорекламировать свое производство и его возможности, пригласил всех в свой инстаграм и даже предложил партнерство Сергею Вайниловичу.

- Нет, мы не занимаемся фуд-ритейлом! - открестился совладелец онлайн-гипермаркета «21 век».

- А что ты готов продавать? Что нужно? - подыграл Евгений Черняк участнику из зала.

- Мы готовы продавать диваны - 5 тысяч в месяц, - признался Сергей.

- Все, теперь мы с тобой партнеры, - договорился Евгений Черняк с производителем батончиков. - И с понедельника ты выпускаешь диваны!

Эта сценка, которая изрядно повеселила зал, тем не менее, стала наглядным практикумом по предпринимательству: не стесняться использовать все возможности для своего продвижения и в течение минуты, наткнувшись на проблему или отказ, найти возможность обойти их и получить еще один шанс.

А что говорили большие акулы бизнеса? Представляем короткую выдержку.

Первому выступающему было труднее всех, но Михаил Гребенюк смог увлечь аудиторию своим кейсом.

Первому выступающему было труднее всех, но Михаил Гребенюк смог увлечь аудиторию своим кейсом.

Виктор Прокопеня:

«В современном мире главное - знания и желание учиться постоянно. А не деньги или бизнесы. Я не могу не идти на работу. В жизни иногда наступает момент, когда ты понимаешь, что ты не зарабатываешь деньги, а именно «предпринимаешь». И не можешь этого не делать, как художник не может не рисовать.

***

«Одна из самых больших проблем - на постсоветском пространстве многие топ-менеджеры думают, что они здесь самые великие. Современный успешный лидер - это человек, который может организовать команду. Который со всеми дружит. История о том, что вот я один великий и прекрасный, всего сам добился - она в прошлом. Про нее можно забыть, как про страшный сон. Без дружбы построить бизнес в современном мире нельзя.

***

«За любым бизнесом стоит математика. И если вы об этом забываете, перестаете об этом думать - начинаются проблемы. Бабах - и деньги кончились. Есть очень много компаний, которыми руководят умные люди. Но часто, когда они сталкиваются с какой-то математической проблемой, понимают, что ж**а, то игнорируют ее. Начинают думать о чем-то другом, вместо того, чтобы взять и разобраться. К сожалению, так устроен наш мозг».

***

«Новый сильный пол - это женщины. Они лучше учатся и более успешны. Биологически и эволюционно мужчина фокусируется на чем-то одном. А женщины могут держать фокус на огромном количестве вещей. Поэтому, учитывая, что мир очень сильно усложняется, идея в том, что женщины к этому более приспособлены, чем мужчины. И это очень похоже на правду. Мы это видим. Думаю, лет через 20 мы будем отвечать на вопросы, вроде: «Мужчины еще что-то могут?»

Впервые на конференции прошла панельная дискуссия.

Впервые на конференции прошла панельная дискуссия.

Сергей Вайнилович:

Меня бабушка и дедушка учили - семь раз отмерь, один отрежь. Так вот, в современном мире надо делать наоборот: пока они меряют, ты уже отрезал! Сейчас мир так быстро меняется, что надо мгновенно реагировать на обратную связь, которую ты получаешь от рынка, бизнеса, клиентов.

***

«У меня есть стратегия продажи бизнеса. Я уже давно об этом задумался, лет 6 назад. И продам, если будут предложения в рамках моего плана. Это же круто! Мы научились продавать холодильники. А теперь хочется продать компанию, которая продает холодильники».

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(о кассовом разрыве) «Все очень просто: деньги надо брать со стороны еще до того, как они закончились. Потом уже никто не даст».

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(о конфликтах в компании) «Как определить, кто прав, а кто нет? Прав тот, кто действует в интересах компании. Все решения человека должны быть правильными исключительно с точки зрения эффективности бизнеса. А не с точки зрения каких-то своих заблуждений. Все, что в стратегии компании - это морально. Продавать черные дилдос - это очень даже морально.

Практический бизнес форум «Бизнес-Пробуждение: Big Money» состоялся 19 октября в Минске. Генеральным партнером форума стал МТБанк.

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