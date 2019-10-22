«Это ущерб здоровью!» МЧС допускает пал листвы, экологи – против, а в городах опять смог

Возможностями, которые подарила теплая погода, белорусы пользуются по-разному. Кто-то гуляет и фотографируется, а кто-то наводит порядок - например, сжигает листву у себя на участке. Смог из-за костров в частном секторе повис над Брестом в субботу 19 октября.

- Проехался вместе с женой по городу на велосипедах… Все в густом дыму! Вся одежда насквозь пропиталась гарью, очень болит голова. Даже в центре на улице и в квартире стойкий запах дыма. Это у нас так на частных подворьях палят всякий мусор и опавшие листья, - жалуется брестчанин Владислав Якубович.

Проблеме не первый год, и она постоянно поднимается во многих городах страны, в том числе и в столице. В Минске осенью над частным сектором тоже висит дымка. В устойчивый смог, как в крупнейших мегаполисах мира, она не перерастает, но люди каждый год жалуются на запах гари.

Палить листву у себя возле дома закон не запрещает, если соблюдены меры пожарной безопасности.

- Нужно подготовить площадку для костра, соблюдать расстояние - 10 метров от жилых построек, 20 метров от леса, 30 от места, где складируется сено. Жечь костер нужно в безветренную погоду и не использовать для разжигания горючие материалы. При себе иметь средства для тушения и емкость с водой, - комментирует Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС.

А вот экологи резко против разжигания костров в городе. В безветренную погоду дым не рассеивается, а практически заменяет воздух - люди вдыхают вредные вещества, в том числе угарный газ, свинец, пыль… Считается, что дым от костра даже вреднее, чем сигаретный дым. К тому же в костер часто подбрасывают разный бытовой мусор - ветошь, пластик: они тоже выделяют отравляющие частицы.

- При сжигании отходов здоровью человека наносится значительный ущерб из-за того, что он напрямую вдыхает дым, содержащий опасные вещества. Кроме этого, существует опасность смешивания токсичных золы и шлака от неполного сжигания отходов с почвой, на которой выращивается урожай, - считают специалисты Центра экологических решений.

На некачественный воздух можно пожаловаться в Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. На практике этим мало кто занимается: долго, сложно и не понятно, кого наказывать, когда костры палят все. Экологи предлагают либо складировать листву в компостную яму, либо собирать и вывозить для цивилизованной утилизации силами мусороперерабатывающего завода.