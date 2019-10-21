2019-10-21T18:09:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Радоваться уже недолго: рекордно теплое бабье лето в Беларуси заканчивается

К концу недели в страну придут дожди и похолодает
Оксана БРОВАЧ
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Теплу осталось радоваться недолго.Теплу осталось радоваться недолго.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В этом году на холодную осень белорусам грех нарекать. Что ни день, то новый температурный рекорд! Так тепло в Беларуси последний раз было больше 20 лет назад. В Гомеле - +21, в Бресте - +24, в Минске - выше +20. При этом было сухо, солнечно и почти без ветра.

- Такая температура на 5 - 9 градусов выше климатической нормы, - комментируют в Белгидромете.

На этой неделе лафа закончится. Со среды 23 октября начнется постепенное похолодание. В прогнозе Белгидромета для Бреста, Могилева и Гродно есть дожди, в остальных регионах облачно или облачно с прояснениями. Температура упадет до +11…+14 градусов, ночных заморозков пока не предвидится.

Прогноз погоды в Минске. Про комфортные +20 останется только вспоминать. Pogoda.by

Прогноз погоды в Минске. Про комфортные +20 останется только вспоминать. Pogoda.by

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