2019-10-21T23:49:31+03:00
Общество
КП Беларусь

«Существует расписание проветривания классов!» Что удивило британского педагога в белорусских школах

Еще из удивлений: у родителей и политиков больше голоса, чем у педагогов, а любимая фраза учителя «Обратите внимание!»
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Фото: teachertoolkit.co.ukФото: teachertoolkit.co.uk
Изменить размер текста:

Около недели назад в Беларуси был Росс МакГилл - известный педагог из Лондона с 25-летним стажем, которого называют гуру современного образования. Несколько лет назад он вошел в 500 самых влиятельных людей Британии по версии Sunday Times, а в Беларусь приехал, чтобы выступить на конференции EdCamp, где собрались сотни учителей из разных городов Беларуси.

- Дискуссии с учителями напомнили мне о том, что британские учителя считают само собой разумеющимся, - поделился Росс МакГилл. - Свобода слова, предложение учебных программ, финансирование, правительство, которое проявляет активный интерес к профессии.

- Еще важно, что недавняя независимость оставила след на белорусском народе, - поделился впечатлениями педагог. - Особенно это касается белорусского языка.

Конференция - не единственное мероприятие, где Росс МакГилл успел пообщаться с белорусскими учителями. Педагог побывал на уроках английского в одной из региональных гимназий и поделился впечатлениями о белорусском образовании на своем сайте.

- Учителя ограничены качеством учебников: некоторые из них фактически неверны или неправильно переведены, а это, как можно ожидать, приведет к неправильному обучению, - пишет Росс МакГилл о книгах по английскому языку. - В целом я был поражен уровнем владения английским языком школьников и тем, как английский использовался на протяжении всего урока. Я даже забыл, что наблюдаю за уроком в Беларуси!

Что еще удивило британского педагога?

- Бумажный журнал для выставления оценок;

- Расписание проветривания окон;

- Двери из классов открываются в коридор, наружу;

- Оценки учеников до сих пор вносятся вручную, компьютерные технологии практически не используются;

- Школьный обед - отличный, а ученики делятся друг с другом едой;

- Самая популярная учительская фраза - «Обратите внимание!». Интересно, что она даже записана в учебниках во вступлении к текстам;

- У всех учеников есть мобильные телефоны, но они не вызывают проблем с поведением. Странно, но некоторые спрашивали, как найти меня в социальных сетях;

- С точки зрения инклюзии здесь, очевидно, работает система отбора. В разговорах с учителями и учениками я поднял важность вопросов равенства, предрассудков, предвзятости, интеллекта, пола и расизма;

- Учителя получают низкую зарплату, а родители и политики имеют большую власть, чем педагоги - профессионалы образования.

СПРАВКА КП

Росс МакГилл - преподаватель со стажем в государственных учебных заведениях Лондона более 25 лет. Росс МакГилл стал известен благодаря своему Твиттеру - у него в микроблоге больше 220 тысяч подписчиков. Основатель сайта teachertoolkit.co.uk (переводится как «учительский инструментарий»). Вместе с коллегами затрагивает не только образовательные проблемы, но и гендерные вопросы, рассуждает о сложности профессии педагога.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Саня шел к тому, чтобы стать знаковым человеком». В кинотеатрах покажут двухчасовой фильм об Александре Куллинковиче
Белорусский прокат картины о лидере группы "Нейро дюбель" начнется 21 ноября – на больших экранах столицы будут среди прочих Лявон Вольский, Змитер Войтюшевич и Юрий Стыльский из "Дай дарогу!" [видео трейлера]
Новости 24
Минчанин в интернете написал о поиске бизнес-партнеров и обогатился на $100 тысяч
Из-за густых туманов синоптики объявили в Беларуси на 22 октября «оранжевый уровень»
«Пошел в кабину и взял нож»: в Италии белорус-дальнобойщик ранил коллегу в спину
В ДТП под Гродно водителя микроавтобуса раздавила собственная машина
«Увидела куcт на дороге и высушила его для себя»: задержана брестчанка с кило марихуаны
Приговор по «делу медиков»: бывший зам главы Минздрава осужден на 6 лет
В Глубококском районе под колесами товарняка погиб 72-летний пенсионер
«Картина» из гранаты, винтовки и штыков»: в Мозыре участковый прибыл на скандал, а обнаружил арсенал
Гомельский Каин сознался в убийстве младшего брата
Белорусов приглашают на мероприятия по захоронению Кастуся Калиновского в Вильнюсе
Беларусь поднялась в рейтинге благосостояния
Минчанин угнал машину, чтобы помириться с девушкой, но попал в ДТП
На трассе М10 погиб брестчанин: на ходу он открыл дверь и выпал на дорогу
Лукашенко о Мулявине: «Этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке»
Директор фирмы в Витебске подозревается в организации финансовой пирамиды
В Гомеле пропали две несовершеннолетие девушки
Девочка, избитая отцом в Зельвенском районе, умерла в больнице
В пиццерии в ТРЦ Galileo в Минске загорелась бытовая техника
Утром в понедельник на МКАД сгорела фура
Россия упростит получение гражданства для белорусов
Лукашенко - о ЕС: «Разведка доложила, как они оценивают Беларусь»
С понедельника переписчики начинают ходить по домам
«Жизнь дороже». Секрет таинственных граффити в Гомеле разгадан?
Фотографии минского метро попали в книгу канадского фотографа
Самолеты сбрасывают над белорусскими лесами необычный корм для диких зверей
Австралийский пассажирский самолет совершил самый долгий перелет в истории