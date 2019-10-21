«Существует расписание проветривания классов!» Что удивило британского педагога в белорусских школах

Около недели назад в Беларуси был Росс МакГилл - известный педагог из Лондона с 25-летним стажем, которого называют гуру современного образования. Несколько лет назад он вошел в 500 самых влиятельных людей Британии по версии Sunday Times, а в Беларусь приехал, чтобы выступить на конференции EdCamp, где собрались сотни учителей из разных городов Беларуси.

- Дискуссии с учителями напомнили мне о том, что британские учителя считают само собой разумеющимся, - поделился Росс МакГилл. - Свобода слова, предложение учебных программ, финансирование, правительство, которое проявляет активный интерес к профессии.

- Еще важно, что недавняя независимость оставила след на белорусском народе, - поделился впечатлениями педагог. - Особенно это касается белорусского языка.

Конференция - не единственное мероприятие, где Росс МакГилл успел пообщаться с белорусскими учителями. Педагог побывал на уроках английского в одной из региональных гимназий и поделился впечатлениями о белорусском образовании на своем сайте.

- Учителя ограничены качеством учебников: некоторые из них фактически неверны или неправильно переведены, а это, как можно ожидать, приведет к неправильному обучению, - пишет Росс МакГилл о книгах по английскому языку. - В целом я был поражен уровнем владения английским языком школьников и тем, как английский использовался на протяжении всего урока. Я даже забыл, что наблюдаю за уроком в Беларуси!

Что еще удивило британского педагога?

- Бумажный журнал для выставления оценок;

- Расписание проветривания окон;

- Двери из классов открываются в коридор, наружу;

- Оценки учеников до сих пор вносятся вручную, компьютерные технологии практически не используются;

- Школьный обед - отличный, а ученики делятся друг с другом едой;

- Самая популярная учительская фраза - «Обратите внимание!». Интересно, что она даже записана в учебниках во вступлении к текстам;

- У всех учеников есть мобильные телефоны, но они не вызывают проблем с поведением. Странно, но некоторые спрашивали, как найти меня в социальных сетях;

- С точки зрения инклюзии здесь, очевидно, работает система отбора. В разговорах с учителями и учениками я поднял важность вопросов равенства, предрассудков, предвзятости, интеллекта, пола и расизма;

- Учителя получают низкую зарплату, а родители и политики имеют большую власть, чем педагоги - профессионалы образования.

СПРАВКА “КП”

Росс МакГилл - преподаватель со стажем в государственных учебных заведениях Лондона более 25 лет. Росс МакГилл стал известен благодаря своему Твиттеру - у него в микроблоге больше 220 тысяч подписчиков. Основатель сайта teachertoolkit.co.uk (переводится как «учительский инструментарий»). Вместе с коллегами затрагивает не только образовательные проблемы, но и гендерные вопросы, рассуждает о сложности профессии педагога.