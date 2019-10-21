2019-10-21T22:07:41+03:00
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КП Беларусь

«Такой сыр я пробовала только в Италии»: в Беларуси появился сыр, не уступающий по своим качествам зарубежным аналогам

Идеальный, глубокий, нежный вкус вас просто покорит. Каждый кусочек этого сыра вы будете смаковать, есть и на десерт, и на перекус. Попробуйте!
Раиса ЮДИНА
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У каждой поры года есть свои продуктовые предпочтения. Скажем, мёд становится очень актуальным с наступлением холодов как одно из традиционных средств укрепления иммунитета. Но если хочется даже с простудами бороться, получая от этого удовольствие, попробуйте соединить мёд с сыром! Да, сочетание этих продуктов не ново, скорее, это классика, которая часто встречается на сырных тарелках в правильных ресторанах. Так давайте вспомним, с какими сырами такое сочетание наиболее удачно. На первое место с огромным отрывом здесь выходят выдержанные сыры. Ведь именно их выраженный вкус делает особенно ярким медово-сырный дуэт.

Впрочем, сыр, о котором мы вам хотим рассказать, хорош как в оригинальных сочетаниях, так и сам по себе. Это «Выдержанный» - настоящий хит обновленной линейки сырного бренда «Брест-Литовск».

…Одна большая поклонница сыров рассказала, что, попробовав первый раз этот сыр в гостях, немедленно отправилась в магазин покупать его домой: «Я привезла воспоминания о вкусе таких сыров из отпуска в Италии. Да, там они были другие, местные, но в том-то и прелесть, что в каждой стране сыр имеет свой местный колорит. И наш - достойный представитель в мировой линейке выдержанных сыров». С одной стороны, немного досадно, что мы по привычке иногда все еще сомневаемся в своем. А с другой - традиции сыроварения у нас только-только начинают возрождаться, но и в их истории есть настоящий европейский след. И линейка сыров «Брест-Литовск» - лучшее тому подтверждение.

Так, выходцы из Голландии, поселившиеся в XVI веке на Брестчине, в пойме реки Буг, заложили основы сыроварения на Беларуси, которым современные производители дали новую жизнь. Создавая сыр «Выдержанный», они сохранили главные правила рождения настоящего твердого сыра с богатым вкусом: использование только сыропригодного молока высшего качества в сочетании с уникальным мастерством лучших сыроделов, особые условия длительного созревания в атмосфере любви и бережной заботы о каждой головке этого удивительного сыра. Конечно же, сегодня лучшие современные технологии и умное оборудование, несомненно, облегчили непростой труд сыродела. Однако, как и сотни лет тому назад, невозможно создать сыр, который покорит миллионы людей, не вкладывая в процесс его создания свою душу.

Итак, что нужно знать о сыре «Брест-Литовск Выдержанный» тем, кому только предстоит открыть его вкус:

- его можно есть с мёдом (сладкими фруктами, грецкими орехами). Такое сочетание по-особому раскроет и подчеркнет его насыщенный вкус и подарит вам минуты истинного наслаждения;

- его можно смаковать, не смешивая ни с чем, и получать наслаждение от яркого вкуса и особого утонченного послевкусия настоящего выдержанного сыра;

- его можно натирать на терке или откалывать, как и принято поступать с сырами очень плотной, зрелой консистенции;

- его можно считать как деликатесом, так и суперфудом, поскольку концентрированный вкус «Выдержанного» помогает насытиться небольшим количеством сыра, получив при этом максимальную порцию кальция и минимум молочного сахара;

- согласно сырной этике, как и любой выдержанный сыр, его подают к обеду или ужину.

- Идеальный, глубокий и нежный вкус. Идеален для сырных тарелок, для проведения винных дегустаций, вполне может стать хорошим сыром для представления нашей страны на мировой арене. В нем ярко выражен вкус знакомой с детства конфеты ириска.

БУДЬ В КУРСЕ!

Три линейки обновленного сырного бренда «Брест-Литовск»:

«Фирменная» - собственные уникальные разработки специалистов компании «Савушкин продукт»: «Выдержанный», «Пинский», «Легкий», «Классический» и «Сливочный».

«Виды сыра» - наиболее известные и востребованные европейские сыры: «Маасдам», «Гауда», «Эдам» и «Тильзитер».

«Классика» - наиболее популярные классические сорта сыров на все случаи жизни: «Российский», «Голландский», «Пошехонский» и «Финский».

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