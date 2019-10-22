«Мне нужен переводчик». В Бресте гражданку Туркменистана судят за убийство младенца

В убийстве новорожденной дочери обвиняют 29-летнюю Юлдуз Хайдарову. Дело рассматривает Брестский областной суд. Потерпевшую сторону представляет специалист органов опеки. Поддержать обвиняемую никто не пришел.

- Мне нужен переводчик. Я перед вами волнуюсь, когда будут давать показания, могу от волнения забыть (русский язык - Ред.), - заявила суду Юлдуз Хайдарова.

Суд уточнил, пользовалась ли обвиняемая помощью переводчика во время предварительного следствия. На хорошем русском она ответила, что нет, ей было все понятно, только юридические термины ей объяснял адвокат. В итоге суд постановил предоставить подсудимой переводчика. В деле объявили перерыв.

Во время следственного эксперимента женщина показала, как все произошло. Фото: СК

О Юлдуз Хайдаровой известно, что она родом из поселка на востоке Туркменистана, воспитывалась в многодетной семье. В Беларуси девушка закончила Брестский государственный университет имени Пушкина. С марта 2019 записалась на курс делового немецкого, зарегистрировалась в университетском общежитии.

Девочку она родила 17 марта на 30-й неделе. Ребенка почти два месяца выхаживали в областном перинатальном центре и выписали 10 мая.

Ребенка Юлдуз забрала на квартиру к знакомому. Через пять дней после выписки осмотреть ребенка пришла врач из поликлиники. По адресу, который указала мать, никто не открыл, а в телефонном разговоре женщина не смогла объяснить, где она и где ребенок. Поэтому руководство поликлиники приняло решение сообщить в милицию.

Позже мать в свое оправдание сказала, что с ребенком произошел несчастный случай, а она испугалась ответственности и оставила дочь на берегу Мухавца в городе, но не помнит, где. Труп младенца все же нашли. Следствие выяснило, что ребенок умер от удушения.

Следствие предъявило иностранке обвинение в убийстве по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание, которое может грозить женщине по этой статье - 25 лет лишения свободы.