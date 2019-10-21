Эксперты: Как не спиться? Не пить хотя бы два дня в неделю!

Беларусь улучшает показатели по снижению пьянства и алкоголизма. Но у России, которая долго считалась одной из самых пьющих стран в мире, некоторые показатели оказались выше. Какие результаты в борьбе россиян с зеленым змием впечатлили Всемирную организацию здравоохранения?

- С 2003 по 2016 год в России произошло резкое снижение потребления алкоголя - на 43%. Снизилась смертность, а продолжительность жизни к 2018 году достигла рекордных значений: среди мужчин увеличилась на 9 лет, среди женщин - на 6 лет и достигла 68 и 78 лет соответственно, - рассказал Валентин Русович, координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси.

В 1995 году в Беларуси количество смертей от случайного отравления алкоголем было 30,6 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста, в России - 42. А в 2017-м у нас эта цифра снизилась до 20,3, а в соседней стране и вовсе до 10,5.

По количеству самоубийств, которые связывают также с употреблением алкоголя, в 1995 году страна-соседка тоже нас опережала (56,8 и 43,1 на 100 тыс. трудоспособного населения). А в 2017-м ситуация хуже в Беларуси (25,4 против 17,8). При этом потребление чистого спирта у нас различается на одну бутылку: в Беларуси - 11,2 литра на каждого жителя старше 15 лет, в России - 11,7. Кстати, водка в Беларуси занимает 49% из потребляемого спиртного (в России - 39%).

Если водка дорожает, бюджет от этого в прибыли

Чтобы добиться столь впечатляющих успехов, ВОЗ рекомендует Беларуси увеличить акцизы на крепкие спиртные напитки, ужесточить ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним, запретить продажу спиртного ночью и на заправках, признать пиво алкогольным продуктом.

- В России бутылка водки в среднем стоит на 26% дороже, чем в Беларуси (в пересчете на белорусские рубли 9,5 руб. и 7,5 руб. - Ред.), - подчеркнул Валентин Русович. - За продажу алкоголя несовершеннолетними несет ответственность продавец, директор и юридическое лицо, и штрафы за это у них в 2011 году увеличены: $800 в эквиваленте - продавцам, директору - $3 тысячи, юрлицу - $8 тысяч. В Беларуси наказывают только продавца штрафом 20 - 50 базовых, это от 500 до 1300 рублей (от $250 до $650).

Представитель ВОЗ отметил, что в России упразднены ЛТП и вытрезвители. У нас вытрезвители трансформировались в специзоляторы, а лечебно-трудовые профилактории остались (кроме Беларуси они есть еще только в Туркменистане и Приднестровье).

Ограничения, которые постепенно принимались в России относительно алкоголя, бюджет не подорвали. Скорее, наоборот. По словам Валентина Русовича, в 2014 году, когда акциз увеличился на 25%, подняв на 100 российских рублей цену на бутылку водки, продажи крепкого напитка снизились на 22%, но поступление в бюджет увеличились на 7%.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как не спиться? Не пить хотя бы два дня в неделю

Сегодня ВОЗ скорее бьет тревогу по поводу вредного потребления алкоголя, которое распространено больше, чем не алкоголизм. По статистике, в Беларуси каждый третий мужчина употребляет алкоголь с вредом для здоровья (и это не зависимость!). Опасным считается возлияние, когда мужчина выпивает шесть и более стандартных единиц за один прием, а женщина - четыре. Расчет прост: единица - это 10 г чистого алкоголя, то есть 35 мл крепкого напитка, 330 мл пива или 110 - 120 мл сухого вина. То есть опасная доза - это буытлка вина или 210 мл водки.

- Сколько можно выпить взрослому, чтобы не втянуться? И есть ли риск спиться у того, кто каждый день выпивает понемногу? - поинтересовалась «Комсомолка» у специалистов.

- Совершенно безопасного уровня нет. Употребление алкоголя с минимумом риска для мужчин - до двух стандартных единиц в день, для женщин - одна. При этом минимум два дня в неделю должен быть перерыв, вообще без алкоголя. Если человек не может снизить употребление - это уже один из симптомов зависимости.