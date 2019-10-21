ВЫБОРЫ-2019: Василевич, Шимко, Белоконев, Ананич - 560 кандидатов в депутаты начинают агитацию за себя

Регистрация тех, кто решил побороться за кресло депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси, закончилась в конце прошлой недели. Потенциальными кандидатами были 703 человека, но после проверки документов и подписей комиссия зарегистрировала 560 человек. Отказали многим оппозиционерами и независимым кандидатам: действующим депутатам Елене Анисим и Анне Канопацкой, жене экс-кандидата в президенты Андрея Санникова Ирине Халип.

Прошли проверку и стали кандидатами - 22-летняя «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич, силач Кирилл Шимко, замглавы Минобороны Олег Белоконев, посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, замдиректора МАЗа Александр Гранковский. В Минске по Восточному избирательному округу будет выдвигаться Геннадий Давыдько. Он руководитель провластного общественного объединения «Белая Русь», а до этого возглавлял Белтелерадиокомпанию, еще раньше руководил Купаловским театром. Также кандидатом стала экс-министр информации Беларуси Лилия Ананич. Баллотируется она в родном Борисове, хотя сейчас живет в Семково - это под Минском. А еще впервые в истории Беларуси баллотируется темнокожая кандидат, говорящая по-белорусски! Это 22-летняя Алана Гебремариам.

С понедельника кандидаты приступили к агитации. С этого же дня по телевизору начали показывать предвыборные обращения кандидатов. Кандидаты из Минска и пяти областей выступают по «Беларусь 3», кандидаты из Минской области - на СТВ. Показывать будут по вечерам, с 19.00 до 20.40 (по вторникам из-за показа лотереи время уменьшится с 19.00 до 19.30). Каждому кандидату дается по 5 минут эфира. А с 7 до 8 утра кандидаты будут выступать на радио: минские - на «Радио-Минск», по области - на «Минской волне». Кандидатам из регионов эфирное время выделят местные радиостанции. Напомним, выборы в Палату представителей Национального собрания пройдут в Беларуси 17 ноября.

В Минске больше всего молодых и пожилых кандидатов в депутаты. Двоим из них - по 21 году, это минимально допустимый срок для выдвижения в депутаты Палаты представителей. Временно не работающий Евгений Караулов выдвигался от социал-демократической партии «Грамада», но заодно собирал и подписи. Баллотироваться он собирается в Старовиленском округе №105. Он должен будет побороться с еще девятью конкурентами, среди которых председатель ОГП Николай Козлов и судья Верховного суда Светлана Любецкая.

Еще один 21-летний претендент есть в Калиновском округе №108. Это инженер-программист Алексей Лазарев, он тоже член партии «Грамада». У него в округе семь конкурентов, среди которых председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик.

Самым пожилым кандидатам из Минска - по 79 лет. Они оба коммунисты, правда, одна из коммунистических партий - оппозиционная. Пенсионер Николай Омельянович - член оппозиционной партии «Справедливый мир», а Александр Мелещенко - член провластной Коммунистической партии Беларуси.

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Полный список тех, кто больше не будет баллотироваться в депутаты - по ссылке.