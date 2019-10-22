2019-10-22T16:10:16+03:00
Экономика
КП Беларусь

Сколько нужно работать белорусу, чтобы купить последний iPhone?

Житель Швейцарии за месяц работы может купить себе больше 4 новых айфонов, а украинцу,напротив, на один придется работать больше четырех месяцев
Таисия ЧЕРНУХО
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.comФото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
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В сентябре 2019 года вышел новый iPhone, породивший очередную волну шуток на этот счет. Аналитики портала скидок Picodi не остались в стороне и составили рейтинг бедных и богатых стран, в который вошла 51 страна. Уровень доходов оценивали исходя из того, сколько дней нужно работать людям, чтобы купить себе новый телефон.

Как считался индекс iPhone в 2019 году? Цену iPhone 11 Pro (с памятью 64 ГБ) смотрели на официальном местном сайте Apple или на сайтах авторизованных реселлеров. Затем брали официальные данные о средней зарплате в стране и делили ее на среднее количество рабочих дней в месяце - 21. В итоге выходило время, за которое житель страны зарабатывал на последний iPhone.

Цена iPhone 11 Pro 64 ГБ в Беларуси в день начала предзаказов (а это было 18 октября 2019 года) составляла 2999 руб. По данным Белстата, последняя известная среднемесячная зарплата в Беларуси на тот момент составляла 1074,6 руб. (или 934 руб. чистыми). Выходит, среднестатистическому белорусу понадобится 67,4 дня, чтобы отработать такую покупку. Много, но на 19,1 дня меньше, чем год назад (да, в прошлом году индекс тоже считали).

Беларусь с таким результатом оказалась на восьмом месте с конца (см. «ТОЛЬКО ЦИФРЫ»). Возглавила антирейтинг Украина: чтобы заработать на последний айфон, жителю страны придется трудиться почти 97 дней. Что у остальных наших соседей? В России этот показатель - 47 дней, в Польше - 31,8 дня, в Латвии - 31 день, в Литве - 25,3.

На первом месте оказались Швейцария - жителю страны в среднем нужно 4,8 дня, чтобы заработать на iPhone 11 Pro. На втором месте - США, родина яблочного телефона. Затем идет Люксембург с показателем 6,7 дня.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Индекс iPhone 2019 Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Индекс iPhone 2019Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

* по данным портала скидок Picodi.

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