Художник, раздевшийся против цензуры: «Чтобы сохранять «тело Аполлона», езжу на велосипеде и питаюсь, как наши предки»

Об Алексее Кузьмиче-младшем даже далекие от искусства люди узнали после коллективной выставки «Присутствие» в Национальном центре современного искусства. Художник разделся, а интимные части тела прикрыл копией таблички с фасада здания, где находится Министерство культуры.

Художник на своей выставке «540» в Центре современных искусств. Фото: Личный архив

- Просто перед выставкой я интересовался у руководства центра степенью цензуры в его стенах, а мне сказали: «Главное, чтобы не было эрегированных фаллосов, поскольку курирует выставку Минкультуры», - объясняет истоки протеста Алексей. - В арт-акции «Щит» это условие выполнено – все прикрыто.

Алексей провел свою акцию, протестуя против цензуры в сфере культуры. Фото: Личный архив

Видеоарт Алексея Кузьмича.

Руководство центра заявило, что непричастно к акции, потребовало у художника извинений и предупредило о готовности подать в суд иск о защите деловой репутации. Художник извинения не принес, а спустя пару дней давал показания в милиции в рамках проверки по заявлению из НЦСИ. Пока не ясно, будут ли его действия расценены как хулиганство, и ждать ли суда. А пока в соцсетях девушки забрасывают парня (а сердце Алексея свободно) запросами дружбы – немудрено, ведь после скандального вернисажа все наперебой писали о шикарной спортивной форме художника.

Во время акции Алексей раскрыл ладони, где была надпись "Со всем согласен". Фото: Личный архив

- Но я ничего специально не делал к этой акции! - признается Алексей. – Анализируя реакцию на свое действие, сейчас понимаю: раздевшись, проспекулировал на внимании широкого зрителя, который в обычной ситуации не отреагировал бы на произведение современного искусства. Произошло смещение фокуса с интеллектуального месседжа на базовый животный инстинкт. Разве что удалось напомнил публике, что художник – это не только автор картин в солидных рамах. Мое голое тело было нужно как визуальный и концептуальный элемент акции. Так я хотел показать, что в современном искусстве нет места цензуре - каждый вправе выбирать, что ему интересно. А госструктуры цензурируют все подряд, в том числе тело и каноны красоты. Хотя в том же древнегреческом искусстве изображалось обнаженное тело – и мы это считаем классикой.

На выставке Алексея Кузьмича "540" в НЦСИ. Фото: Алена Ляшкевич, "Новы час"

Алексей вспоминает еще об одной арт-акции - во время открытия прошлого «Осеннего салона» во Дворце искусства он появился в оранжевом жилете работника коммунальных служб, чтобы сказать о беспросветном существовании художника ХХI века в капиталистической системе.

Видеоарт Алексея Кузьмича.

- Та акция называлась «Творец без яЕц» - потому что художник нынче без воли, без характера, это не воин и не творец, а просто прислуга. Я считаю, что крупные структуры используют художников, чтобы показаться хорошими и красивыми для масс. Моя последняя акция «Щит» - это продолжение темы. Современные художники пассивны, работая под рынок и стараясь понравиться. Потому они и неинтересны. Но я считаю, что искусство должно быть резким, иметь свой голос, дерзость.

В прошлом году Алексей Кузьмич провел арт-акцию "Творец без яЕц" на открытии "Осеннего салона с "Белгазпромбанком". Фото: Личный архив

«ОТЕЦ БЫЛ ПРОТИВ МОИХ ЗАНЯТИЙ «ЗВЕРИНЫМ» СПОРТОМ»

Путь в искусство для юноши не был прямым. Обычно люди приходят в него куда раньше. Но Алексей стал художником уже в осознанном возрасте - ближе к 30 годам. Не в последнюю очередь на него оказала влияние среда: интеллигентная семья, детство в мастерской отца, а еще в театрах и музеях...

Алексей за творческой работой. Фото: Личный архив

- Родители всегда считали, что одного художника в семье достаточно – этот путь непростой, единицы становятся известными и продаваемыми. Но теперь я понимаю, что пошел по пути отца, который часто был не в фаворе. Кстати, он всегда поддерживал мои начинания в искусстве.

Видеоарт Алексея Кузьмича.

А вот на занятия сына спортом отец-художник смотрел не всегда положительно. С подросткового возраста Алексей занимался боевыми единоборствами - сначала рукопашным боем, затем таиландским и классическим боксом, у-шу саньда, грэпплингом.

Алексей более 10 лет занимался боевыми единоборствами. Фото: Личный архив

- Основной же мой вид спорта ММА - мне нравятся разнообразный и миксованный стиль и это касается не только спорта. Занимался с профи, у меня был неплохой уровень, но в соревнованиях практически не участвовал – не чувствовал амбиций, да и голову берег для иных дел. Папа был против, чтобы я занимался звериными, как он считал, видами спорта. Всегда говорил: ты интеллигентный парень, это не твое. Хотя отец сам занимался борьбой. Вдобавок - штангой и гиревым спортом. У него, кстати, фигура в 50 лет была помощнее, чем у меня сейчас. А в мастерской среди мадонн он постоянно делал силовые разминки.

Алексею Кузьмичу не чужды разные виды спорта. Фото: Личный архив

Алексей Кузьмич-старший, говорит его сын, и в 50 лет выглядел настоящим атлетом. Фото: Личный архив

Несколько лет назад, уже после смерти отца, Алексей пересмотрел отношение к спорту:

- Если ты не чувствуешь к спорту врожденного стремления, думаю, достаточно физкультуры, чтобы быть здоровым ментально и физически.

Здоровый образ жизни и профессиональный спорт для Алексея долгое время были связаны воедино. Фото: Личный архив

С тех пор Алексей занялся арт-менеджментом - организовал ряд выставок памяти отца от Беларуси до Китая, издал книгу о нем «Творец возвышенных мадонн», добился создания музея Алексея Кузьмича-старшего на его родине – в деревне Мохро Ивановского района… Позже молодой человек занялся абстрактной каллиграфией, затем перешел к перформансу, акционизму, инсталляциям, видеоарту - в последнем он теперь больше всего и работает.

Несколько лет Алексей занимался продвижением творчества отца - живописца Алексея Кузьмича-старшего. В частности, он издал книгу о нем "Творец возвышенных мадонн". Фото: Личный архив

Эти перемены в своей жизни Алексей называет ментальной смертью:

- В какой-то момент я решил отказаться от прошлого, которое меня тяготит, и заново переродиться. Прошлую жизнь я помню, но она как будто осталась позади - теперь я проживаю жизнь другого человека.

Видеоарт Алексея Кузьмича.

«НЕ ЕМ ПРОДУКТОВ С ТРАНСЖИРАМИ, ПРОСТЫЕ САХАРА И СОЛЬ»

Форму художник поддерживает на общедоступных спортплощадках для воркаута – занимается по 20 минут 5-6 дней в неделю на брусьях и турниках. По городу, если нет снега и дождя, передвигается на велосипеде - в день получается по 50-60 км.

- Аэробных и анаэробных нагрузок хватает, чтобы была фигура men's physique (так называется пляжный бодибилдинг – категория в бодибилдинге для обладателей спортивного и при этом эстетического телосложения. – Ред.), но не качковская. Поблагодарю еще матушку-природу и родителей. Кстати, отец с детства называл меня Аполлоном.

Видеоарт Алексея Кузьмича.

Обычный рацион Алексея Кузьмича-младшего – овощи и фрукты, яйца, кисломолочные продукты, орехи.

- При этом я не вегетарианец: пару месяцев пробовал такой подход, но без мяса мне сложно - употребляю его раз-два в неделю. Я придерживаюсь здорового простого органического питания, как у предков - у них не было продуктов с трансжирами, простых сахаров, соли, которых сейчас изобилие. Все это стараюсь не употреблять. Те же соль и сахар в достатке содержится в овощах и любых продуктах, потому отдельно их я не ем. Хотя это не значит, что я не позволяю себе иногда что-то сладкое, а в компании откажусь от колы с чипсами.

А еще Алексей старается не принимать лекарства. Исключение сделал ради искусства – впервые в жизни выпил препарат для стимулирования потенции как раз перед скандальным вернисажем, чтобы надежно закрепить на причинном месте ту самую табличку.

- Честно говоря, стремался. Таблетки употребляю, если уж совсем невмоготу. И внимательно читаю аннотацию. Вот и тут опасался побочки в виде слепоты, но все в порядке. Больше использовать препарат не планирую. Кстати, о том, как он мне помог, я давал объяснения в милиции…

Скриншто одной из работ Алексея Кузьмича в видеоарте.

Алексей говорит: теперь он - запретный художник для госучреждений и ряда коммерческих площадок, хотя есть несколько частных галерей, которые делают предложения о сотрудничестве.

- А еще легендарный российский художник Дмитрий Врубель - автор знаменитого граффити с целующимися Брежневым и Хоннекером на Берлинской стене - предложил сделать VR-скульптуру (скульптуру виртуальной реальности, которую можно увидеть с помощью специальных очков или шлема. – Ред.) по мотивам моей акции для своей VR-галереи знаковых работ современного искусства.

Так что «белорусского Аполлона» увидят во всем мире.

Скриншто одной из работ Алексея Кузьмича в видеоарте.

СПРАВКА «КП»

Алексей КУЗЬМИЧ, художник. 31 год. Родился в Минске, по образованию – экономист. Работает UX-дизайнером – проектирует структуры интерфейсов сайтов и мобильных приложений. Это мастерство осваивал сам. В искусстве занимается арт-акционизмом, перформативными практиками, видеоартом. Холост.

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