Павел Аракелян: Я - главный феминист в Беларуси!

А накануне мы поговорили с музыкантом о его взаимоотношениях с женщинами и бодипозитиве

Зрители хорошо знают Павла Аракеляна также по группе "Крамбамбуля"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Павел, так почему «Аутсайдеры» и кто они?

- Лет 15 назад мы впервые выступили под этим брендом, и он прижился. Тогда это вообще было легко объяснить: джаз у нас находился в глубоком андеграунде. Сейчас это превратилось в творческую лабораторию, в которой постоянно меняются музыканты. Конкретно в этом концерте участвуют наша постоянная бас-гитаристка Людмила Круковская, на барабанах Назар Риджепов, а на рояле Макс Лоскутов, ну и я - на саксофонах. Вся музыка, которую мы будем играть, написана мною.

- Паша, злые языки говорят, что ты очень бесцеремонно обращаешься с саксофоном. Ты и с женщинами такой же?

- Есть такое, люблю пожестче. Этот стиль родился как-то сам собой, естественным образом. Что касается женщин, я бываю разным, но лучше у них спрашивать.

Во время его выступлений атмосфера накаляетсяФото: Павел МАРТИНЧИК

- У тебя уже давно в соцсетях статус «без пары». Как это возможно у такого видного парня?

- Слишком много вокруг красивых женщин, так что жена и дети не входят в сферу моих интересов. Я так и не смог пока ответить самому себе на вопрос, зачем мне заводить семью. Продолжать род? Вряд ли человечество потеряет что-то важное, если я не продолжу свой род. Но не исключаю, что когда-нибудь этот смысл найду для себя. Моя сестра Лена, кстати, тоже придерживается таких же взглядов, у нее нет детей и мужа. Сестра сейчас живет в Киеве.

- А самые долгие твои отношения сколько длились?

- 3 - 4 года. Я на самом деле не большой специалист по стабильным отношениям. Да и не очень люблю с кем-то жить, мне комфортней одному.

Павел Аракелян 16 ноября исполнит свою авторскую музыку. Фото: Виктор ОМЕЛЬЧУК

- Ведешь донжуанский список?

- В самом начале, когда и считать-то особо нечего было, перебирал эти четки из 4 бусинок… А сейчас всех и не вспомню. Мне как-то подсказали схему подсчета - по списку подруг в соцсетях. Пару лет назад было что-то около 180. Ну порядок цифр понятен, это не тысячи. Но я и не стремлюсь маниакально пополнять этот список. Наступил момент, когда мне это уже не очень интересно. Любой секс - это удовольствие, а если его нет - то и зачем оно надо?

- Есть женщины, с которыми ты просто дружишь?

- Есть. Да вот хотя бы моя басистка Люда Круковская. На моих глазах прошли все этапы ее жизни. Она мне очень близкий друг, как сестра. Но бывает и так, что с женщиной сначала страсть, секс, а потом все угасает. И если нет взаимных претензий - продолжается просто теплое дружеское общение.

- Кроме того, что ты классный музыкант - еще и тренер по фитнесу. Интересно твое мнение о бодипозитивных моделях…

- Которые плюс-сайз? Это личное дело человека. Я всегда за то, чтобы получать удовольствие от того, как выглядишь. С другой стороны, лишний вес не способствует качеству жизни, от него страдают почки, печень, сердце. Так в чем тут позитив?

- Ты позволяешь себе иногда сексистские высказывания, и я даже удивляюсь, как тебя не заклевали феминистки.

- За что, я же главный феминист в Беларуси! Я, наоборот, всегда защищаю женщин, которые реализуются не только в детях и борщах. Например, недавно яростно вступился в соцсетях за нашу трехкратную чемпионку по тайскому боксу - хотя в соцсетях очень редко что-то пишу. А вообще мне в открытую боятся высказывать претензии. Есть такое животное - африканский барсук-медоед, с ним никто не хочет связываться, потому что он может и на льва наброситься, и ядовитую змею съесть. Так вот я, видимо, как тот барсук-медоед.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Павел Аракелян и «Аутсайдеры» - 16 ноября, 19.00, Белгосфилармония. Билеты: 10 - 38 руб. Т.: +375(29)644-57-78.

Павел говорит, что мог бы сняться в "ужастике" - но пока не берут. Фото: личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Павел Аракелян - один из лучших белорусских саксофонистов, флейтист, клавишник, композитор, джазмен, инструктор по фитнесу и бодибилдингу. Родился 12 августа 1985 года в Баку, в три года переехал с родителями в Минск. Окончил музыкальное училище, играл в группах Apple Tea, Svet Boogie Band, создатель музыкального проекта The Outsiders. Выступает с Лявоном Вольским, играл со многими звездами джаза, в том числе Сергеем Манукяном, Львом Кушниром, Деборой Браун (США), Эриком Люисом (США), Матсом Густафссоном, ФМ Айнхайтом, Джоном Сассом. Тренирует в частном фитнес-центре Минска.