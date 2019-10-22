«Как на исповеди, про Сашу и страну». Что покажут в фильме об Александре Куллинковиче «Я принес тебе УРА!!!»

В белорусский кинопрокат 21 ноября на одну неделю выйдет документальный фильм «Я принес тебе УРА!!!». В его основе - прошлогодний одноименный концерт памяти Александра Куллинковича и закулисье события. Команда телепроекта «Квартирник у Маргулиса» на дюжину камер фиксировала происходящее на сцене, за ней и в зале. В память о неожиданно ушедшем из жизни лидере группы «Нейро Дюбель» вместе с ее музыкантами пели киты нашей альтернативной сцены - Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Игорь Ворошкевич и Андрей Леончик («Крама»), Владимир Пугач («J:Морс»), Александр Помидоров, Лесли Найф (Gods Tower), Ангус (Tornado) и многие другие. Сыграли и участники группы прошлых лет.

Кирилл с 2017-го режиссирует одну из самых популярных музыкальных программ на российском ТВ "Квартирник у Маргулиса". Фото: Михаил ЗИЛЬБЕР

«Комсомолка» расспросила режиссера фильма «Я принес тебе УРА!!!» Кирилла Папакуля о том, каково было работать над картиной о Куллинковиче.

- Группу «Нейро Дюбель» знал еще со школы - впервые увидел ее в 1992-м, в 16 лет. Это было полуподвальное кафе в ДК железнодорожников, где выступали андеграундные команды. После выступления группы «Гинденбург», где играл мой друг Костя Жуков (именно с ним мы создали группу «АПОТОМ», но тогда это был еще дуэт без названия), на сцену и вышел на тот момент квартет «Нейро Дюбель» - Куллинкович, Юрий Наумов, Андрей Степанюк и кто-то еще... Они были хедлайнерами. А уже в 1993-м в последних школьных походах у костра мы на разрыв аорты орали «Звездочки мерцают…». До отъезда в Москву в 1999-м я ходил на все знаковые концерты «дюбелей». Хорошо помню презентацию первого студийного альбома группы «Умные вещи» в Альтернативном театре 12 апреля 1995-го, а также концерт после выхода альбома «Охотник и сайгак» в кинотеатре «Октябрь», где танцпола не было, а вставать охрана запрещала. Но при этом пройти по рядам не могла, чтобы успокоить публику, так что люди танцевали на перилах и креслах!

На концерт вместе с "Нейро Дюбелем" вышли монстры белорусского рока - к примеру, Игорь Ворошкевич и Андрей Леончик из "Крамы". Фото: Варя ЛЕБЕДЕНКО

- А с Александром Куллинковичем успели познакомиться?

- Это была давняя мечта. Сбылась она ровно за год до смерти Саши - в начале августа 2017-го. К тому времени я подружился с экс-гитаристом «дюбелей» Максимом Паровым. Мы сначала познакомились в Фейсбуке, потом сошлись на теме любви к творчеству Дэвида Гилмора из Pink Floyd, махнули в Верону на его концерт летом 2016-го с женами и друзьями Максима, среди которых были Игорь Ворошкевич и Андрей Леончик из «Крамы».

Александр Куллинкович ушел неожиданно 4 августа 2018 года.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А в первых числах августа 2017-го Макс позвонил мне: «Кирилл, срочно приезжай - у меня Куллинкович дома». В этот день играл «Ливерпуль», и сразу после победного для него матча я рванул к Максу в майке любимого клуба. Приехал после десяти вечера, все только что прослушали альбом «Першы»: Куллинкович приезжал в Москву за сведением материала, которое делали на «Нашем радио». Ребята предложили поставить пластинку снова, коль я только пришел. И Куллинкович поддержал. Песен пять, включая «Першы» и «Алычу», мы точно послушали. Когда все вышли на балкон покурить, Саша говорит: «Ты болеешь за «Ливерпуль»? Я тоже. Это такая настоящая, народная команда!» Вот так я и «Першы» среди первых услышал, и узнал о его любви к «Ливерпулю». Правда, он скоро пошел отдыхать, я с ним не попрощался. Получилось, Саша пролетел рядом, словно комета. Мы даже селфи не сделали - я не напросился. Просто кайфовал, что могу часок посидеть с ним за одним столом.

За кулисами концерта памяти Куллинковича собрались многие известные музыканты - жаль, что повод был не самым радужным. Фото: Варя ЛЕБЕДЕНКО

- Снимать фильм «Я принес тебе УРА!!!» вы тоже стали благодаря Максиму Паровому?

- Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Через три недели после встречи с Куллинковичем мне позвонили с «Квартирника у Маргулиса» и позвали на работу - меня рекомендовал Александр Пушной, дескать, я и режиссер, и музыкант. И с 22 августа я уже вовсю снимал «Квартирник…» - за две недели в студии побывали и Борис Гребенщиков, и Баста, и Brainstorm, и «Танцы минус». На съемки я приглашал друзей, и Максим Паровой стал завсегдатаем. А когда через год не стало Саши - и возникла идея с организацией концерта-прощания, Макс захотел качественно снять его. За месяц до концерта он сказал: хочу, чтобы это делала команда «Квартирника…».

Максим Паровой стал генпродюсером фильма "Я принес тебе УРА!!!". Фото: Варя ЛЕБЕДЕНКО

В итоге в Минск поехали четыре оператора «Квартирника…», включая оператора-постановщика Артема Орлова, два оператора и режиссер бэкстейджа (они снимали интервью), два звукорежиссера, Сергей Баранов и Алексей Серебрянников, которые записали концерт и потом свели его звук для фильма, видеоинженеры, которые привезли мини-ПТС, чтобы я мог давать указания операторам, а также администрация. Другую половину команды собрали в Минске. Тот же «дюбель» Юра Наумов, отработав в киноиндустрии добрую дюжину лет на всевозможных позициях (дольщик, хлопушка, всяческий ассистент…), подтянул по дружбе операторский кран с командой. А вообще, Максим Паровой полностью за свои деньги создал этот фильм - от аренды зала и съемочной группы до всего постпродакшна и печати афиш. Он генпродюсер картины. А спонсорами были друзья - кто-то работал бесплатно, другой арендовал нам технику с большими скидками, третий помог организовать прокат и так далее. До сих пор на своих картинах я работал только как режиссер, все остальное делали директоры, продюсеры. Тут же занимался и прокатом, и трейлером, и маркетингом.

Так выглядит управление камерами на площадке с режиссерской позиции Кирилла Папакуля. Фото: Личный архив

- Какими ваши коллеги увидели белорусскую публику и наших музыкантов?

- Ребята потом говорили: «Белорусская музыка совсем не похожа на русскую». Многие в команде «Квартирника…» - сибиряки, новосибирцы, они привыкли к русскому народному року, скажем так. А про наш рок сказали, что он очень европейский. Еще ребят сильно удивила публика. Когда я отправлял их идти в самый слэм, в толпу, поначалу они остерегались. Думали, раз собрались панки, то начнется мясо. Но после концерта ребята сказали: «Такие все интеллигентные люди. Вроде панки, а расступались, пропускали».

Когда Кирилл Папакуль отправлял в самый слэм, операторы удивились вежливости белорусских панков. Фото: Варя ЛЕБЕДЕНКО

- Как переводили язык концерта на язык кино?

- Все прекрасное - трудно! Фильм уникален и тем, что его делали год, а сняли за один день. Концерт длился три часа, сыграно 36 песен, все снято на 12 камер. Правда, до Нового 2019-го года к материалу не прикасались - занимались новогодним выпуском «Квартирника у Маргулиса». А потом пошла работа. Самым трудным для меня были интервью. Музыканты наговорили в сумме на час, их снимали до выхода на сцену или сразу после. Без слез их спичи слушать невозможно. Как будто перед камерой они в этот день были как на исповеди, выкладывая все, что у них на душе, - про Сашу, про страну, про жизнь. Материал в этом смысле был очень эмоциональным, психологически тяжелым. Разбирал я его где-то месяц, вычленяя полезный и запасной, основные слоганы. Ну, а весна прошла в работе над музыкой. Летом материал отсортировал на 21 главу - столько песен осталось. Тогда же проинтервьюировал Максима Парового на предмет подтекста каждой вещи: не секрет, что Куллинкович - глубинный человек слова, которое было его главным творческим инструментом. После беседы с Максимом в каждом втором случае выяснялось: за текстами песен стоит невероятная игра со слушателем, с цензурой, критикой. Поэтому перед каждой песней я выстраивал высказывания музыкантов так, чтобы они настраивали зрителя на соответствующий композиции ход мыслей. А поддержали мы каждый блок оживающей обложкой альбома, откуда и была эта песня. Вырви из фильма тот или иной блок - получится энциклопедическая справка о явлениях в жизни Беларуси почти за 30 лет - ведь звучали песни, написанные с 1991 по 2017 год.

Сразу после съемок концерта памяти Куллинковича в Минске Кирилл с командой снимали новогодний выпуск "Квартирника...", и Папакуль был в майках, связанных с группой "Нейро Дюбель" (на снимке - с Евгением Маргулисом). Фото: Михаил ЗИЛЬБЕР

- В музыкантах сделал для себя какие-то открытия?

- Они меня видели за год трижды. На генеральной репетиции концерта памяти Куллинковича я, как штурман гонщика, конспектировал каждую песню, чтобы раздавать задания операторам во время съемки. На майском концерте в день рождения Саши они меня встретили, словно давнего знакомого: «Кирюха!» Кстати, там я тоже пригодился - запускал видео на экран. Потом приезжал на Сашину годовщину, когда ставили памятник на его могиле. Я каждый день в течение года живу в этом материале. И не было дня, чтобы меня не накрывало, слезы не наворачивались хоть на секунду. Моя пятилетняя дочка в один из таких моментов незаметно подошла ко мне и сказала: «Папа, не плачь за этого дядю (она уже привыкла видеть Сашу на мониторе), он останется живой, все будут видеть его в твоем кино, все будут говорить «Ура!».

Концерт и его закулисье снимали на 12 камер. Фото: Варя ЛЕБЕДЕНКО

А еще меня включили в закрытую группу, где есть все участники «Нейро Дюбеля» и того концерта. Я большой поклонник белорусского рока, и вот так я как бы стал их самым младшеньким братиком.

- Год назад перед концертом памяти Куллинковича в народ пошел слоган #сашатут, которым пестрили соцсети. В фильме есть ощущение присутствия главного героя?

- Слоган есть и на экране физически, и участники концерта на сцене или вне ее вслух произносят #сашатут. А еще, когда монтировал, заметил, что порой зрители залипали на задник сцены, отвлекаясь от сценического действа: для многих песен мы сделали специальный видеоряд, который показывали на экране, это были клипы группы, а также архивны, хроника - все это можно будет увидеть и в фильме. Вообще, ощущение от всего произошедшего такое, что мы все нырнули в эту музыку. Саша был болотом, а мы были людьми, которых не просто засосало - в тот вечер нам хотелось в нем утонуть.

Кирилл Папакуль (справа) и его коллеги, которые снимали концерт памяти Куллинковича в Минске. Фото: Варя ЛЕБЕДЕНКО

Кино вышло очень вязким. Я готовлю всех, что это тяжелое время - как и целый год был тяжелым для всех поклонников Саши. И фильм этот - как в Тибет съездить или в монастырь. Это будет встреча с самим собой наедине с Сашей. Для тех, кто год назад не смог посетить концерт памяти, это кино станет уникальной возможностью лично проститься с Сашей. Тогда в зале было две тысячи человек, а теперь залов будет куда больше. И меня радует, что в Минске фильм покажут как государственные, так и частные кинотеатры.

Два экс-клавишника "Нейро Дюбеля" Андрей Леончик и Максим Ивашин. Фото: Варя ЛЕБЕДЕНКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Задуман краудфандинг для сбора средств на съемки фильма к 30-летию группы «Нейро Дюбель», до которого Саша не дожил всего год, - рассказывает Кирилл Папакуль. - Съемки начнутся с концерта, который состоится 29 ноября там же, в минском клубе Prime Hall - этот концерт группы «Нейро Дюбель» станет последним. Ребята приняли решение законсервировать проект и больше не выступать под этим именем, чтобы все, связанное с группой, было связано только с историей Александра Куллинковича. Новое кино планируется многослойным, в основу лягут не только съемки концертов памяти, но и сашины интервью, статьи и посты. А весной и летом в Минске хочу снять участников группы на памятных им местах. Для съемок этого глобального проекта уже нужна поддержка многочисленной армии поклонников группы. Считайте, что, участвуя в сборе средств, вы покупаете билет на новое кино, которое выйдет в следующем году.

Концерт 29 ноября в минском Prime Hall станет псоледним для группы «Нейро Дюбель». Фото: Варя ЛЕБЕДЕНКО

КСТАТИ

Фильм «Я принес тебе УРА!!!» подавали на Минский международный кинофестиваль «Ліcтапад». Но картине отказали с такой формулировкой: «Отборочная комиссия была впечатлена высоким качеством вашей работы и отметила ее значимость, однако в связи с высокой конкуренцией в документальной секции в этом году и ограничениями по количеству фильмов в программе, а также со спецификой формата кинофестиваля и жанром картины (фильм-концерт), к сожалению, она не вошла в программу Национального конкурса».

Кирилл долгие годы играет с друзьями в минской группе "АПОТОМ". Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

Кирилл ПАПАКУЛЬ, 43 года. Дважды чемпион Высшей лиги КВН в составе команды БГУ (1999, 2001), обладатель Летнего кубка (2000), «Золотого КиВиНа» (2001) и звания «Мистер КВН - 99». Окончил отделение психологии Философско-экономического факультета БГУ и мастерскую игрового кино Аллы Суриковой-Владимира Фокина на Высших курсах сценаристов и режиссеров (Москва). Снял кинокомедии «Очень русский детектив» и «Новогодний переполох», эпизоды сериалов «Папины дочки. Суперневесты», «Однажды в милиции», «Нереальная история», «Даешь молодежь!», «Гылыгин.Ру» и других. Теперь - режиссер музыкальной передачи «Квартирник у Маргулиса» на канале НТВ. Лидер белорусской рок-группы «АПОТОМ». Женат, воспитывает дочку, старший сын - студент Белорусской государственной академии музыки.

Кирилл был одним из самых ярких участников команды КВН БГУ. Фото: Кадры из видео

Я принес тебе ура - официальный трейлер. Источник: Neuro Dubel

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